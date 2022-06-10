 

Мнение: Отмена обязательной продажи

10.06.2022, 3:10, Разное
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Путин подписал указ, отменяющий требование об обязательной продаже экспортёрами 50% валютной выручки. Любопытно, что это не оттого, что мы стали более лучше жить. А наоборот — долларов теперь завались, девать их некуда, закрома ломятся. Вот только потратить их тоже некуда. Точнее, есть, но тут задача про бассейн и две трубы. Вливается не сказать, чтобы много, и с каждым разом всё меньше, но выливается еще меньше. «Дела в колхозе шли хорошо, и даже очень хорошо. Но с каждым годом всё хуже» ©. Ситуация настолько серьезная, что даже пластмассовый курс рубля не выдерживает, доллар снова начал обваливаться. Пока небыстро, но проблема в том, что даже квазиэкономических инструментов держать его остается все меньше и меньше. Вот-вот Центробанк снова понизит ставку и еще ненадолго «стабилизирует» положение на валютном рынке. Потом — еще. А потом она будет близкой к значению, при которой банковская деятельность (во всяком случае ее ростовщическая часть) утратит всякий смысл. И начнут сыпаться банки.

Денег много. И даже очень много, но вкладывать их некуда, вот в чем беда. Ни за рубежом ничего толком не купишь, ни внутри страны не вложишь — опять же, куда? Строить производственные мощности — нет технологий. Строить квадратные метры жилья — нищее население их все равно не купит. Ну вот решили дороги строить и пообещали много денег. Только мощности дорожной стройиндустрии и парк техники — всё это тоже критически зависимо от импорта.

Куда ни кинь — проблема одна и та же. Просто ракурс разный. И решения у неё не просматриваются. Поэтому паллиативные решения еще есть, но все они, вроде нынешнего указа — это про то, как продлить конвульсии. А вот с лечением — увы…

Источник: Эль Мюрид



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