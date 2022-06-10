Запад лидирует по ценам на бизнес-класс

Самые дорогие новостройки класса «бизнес» традиционно реализуются на западе Москвы. В настоящее время стоимость кв. м здесь составляет 466 тыс. рублей. Однако в скором времени лидирующие позиции могут занять проекты на севере города.

За год проекты в САО подорожали на 37% – рекордное значение для столичного рынка. В результате средняя стоимость кв. м в ЖК бизнес-класса почти догнала показатели ЗАО, составив 446 тыс. рублей.

Росту цен способствует повышенный интерес покупателей к проектам на севере Москвы. Районы в САО активно развиваются, здесь открывается метро, строятся дороги, благоустраиваются парки и происходит реорганизация промзон.

Самым доступным проектом класса «бизнес» на севере столицы является ЖК «Селигер Сити» от застройщика MR Group (цена кв. м – от 387 тыс. рублей). Самая высокая цена кв. м – 519 тыс. рублей – зафиксирована в ЖК «Династия».

Третье место по ценам на бизнес-класс занимает СВАО с показателем 438 тыс. рублей.

Самый дешевый бизнес-класс представлен в юго-восточных районах города. Здесь можно найти квартиру по цене от 337 тыс. рублей за квадратный метр.