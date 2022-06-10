Северная Корея готовится возобновить ядерные испытания уже на этой неделе

Американские чиновники предупредили, что Северная Корея готовится провести новые ядерные испытания после пятилетнего перерыва, и произойти это может уже наследующей неделе, пишет CBS NEWS. По словам корреспондента телеканала, Ким Чен Ын может назначить испытания на годовщину окончания своих переговоров с Дональдом Трампом в знак того, что больше никаких переговоров не будет.

Официальные лица в США предупреждают, что Северная Корея может в любой момент провести очередное ядерное испытание после рекордного пуска восьми баллистических ракет в минувшее воскресенье. Старший международный корреспондент Элизабет Палмер следит за развитием событий из Токио. Сегодня утром она на связи с нами. Элизабет, должна признаться, я полагала, что Северная Корея может притормозить с этими провокационными испытаниями, ведь, как мы знаем, страна сейчас борется с пандемией Covid-19. Я думала, что это внесёт коррективы, но, похоже, это не так. Специальный представитель США по Северной Корее Сунг Ким предупредил, что КНДР, прекратившая проводить ядерные испытания пять лет назад, может возобновить их уже на этой неделе. Почему?

ЭЛИЗАБЕТ ПАЛМЕР, старший международный корреспондент CBS NEWS: Что ж, множество военных аналитиков по всему миру пытаются ответить на этот вопрос. Явной причины нет. Но в широком смысле ядерные испытания — это серьёзно, а Северная Корея не проводила их пять лет. Ким Чен Ын открыто дал понять, что хочет поставить на поток и усовершенствовать ядерный арсенал страны. Поэтому, с одной стороны они сейчас испытывают ядерное оружие, чтобы улучшить его, возможно, уменьшить, сделать более эффективным в качестве боеголовки для ракеты. Почему на этой неделе? Этого никто не знает. Востоковеды задаются вопросом, сделают ли они это в годовщину окончания переговоров между Ким Чен Ыном и Дональдом Трампом, 12 июня. Это только подчеркнёт тот факт, что на взгляд Ким Чен Ына, никаких переговоров больше не будет. Но это всего лишь догадки, поживём — увидим.

Вы упомянули, что Ким Чен Ын ясно продемонстрировал свои намерения. То есть, он открыто заявил, что проведёт ядерные испытания?

ЭЛИЗАБЕТ ПАЛМЕР: Да… То есть, нет, простите. Он не то, что бы говорил, что проведёт ядерные испытания. Он сказал: «Нам нужно совершенствовать свой ядерный арсенал, привести его в готовность», и так далее. Мы знаем об этих ядерных испытаниях, это не новость. Мы знали о них ещё несколько недель назад. Западные спутники показывают приготовления на испытательных полигонах. Они были закрыты с 2018 года. А теперь, похоже, что один из них открывают, и это является признаком того, что они готовятся разместить там бомбу и взорвать её. В общем, это не такая уж и новость. Никто пока ничего не знает о сроках, но, похоже, что испытания неминуемы.

Зачем испытывать ядерную боеголовку? У них ведь уже есть запас, состоящий, как минимум, из сорока бомб, кажется.

ЭЛИЗАБЕТ ПАЛМЕР: Всё верно. Возможно, причина в том, что они пытаются сделать меньшие по размеру, более лёгкие боеголовки, которые подойдут для ракет, которые они запускают во все стороны с начала года. И почти наверняка дело в том, что Ким Чен Ын имеет настолько мало доверия к Западу и, в частности, к США, что хочет обладать стопроцентным потенциалом ядерного сдерживания. Он хочет иметь так много вооружений, чтобы США или Южная Корея ни за что не осмелились напасть на него. Так что это может попросту быть перестраховкой.

Дата выхода в эфир: 8 июня 2022 года