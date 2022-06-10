 

США заверили в отсутствии в Украине программ создания биологического оружия

10.06.2022, 2:45, Новости дня
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За 20 лет США в мирных целях оказали поддержку 46 гражданским лабораториям, учреждениям здравоохранения и центрам диагностики заболеваний на Украине, сообщил Пентагон.

Комментируя «сотрудничество США с международным сообществом с целью снижения ядерной, химической и биологической угрозы на Украине, в РФ и других странах бывшего СССР», Пентагон заявил, что Вашингтон «работал над укреплением биологической безопасности, защищенности Украины» и развитием «эпиднадзора за болезнями людей и животных».

Сообщается, что «программы были сосредоточены на укреплении мер безопасности в сфере здравоохранения и сельского хозяйства в контексте нераспространения». Указанные объекты в Украине «работают как и все другие государственные или муниципальные медицинские и исследовательские лаборатории по всему миру», передает ТАСС.

По версии США, работа «привела к повышению безопасности и эффективности эпиднадзора и процесса выявления заболеваний». Утверждается, что «украинские ученые действовали в соответствии с передовыми международными практиками и нормами, публикуя результаты исследований, сотрудничая с международными коллегами и многосторонними организациями».

Пентагон заверил, что в Украине нет программ создания ядерного, биологического или химического оружия. После «распада СССР США вместе с союзниками, партнерами и международными организациями возглавили совместные усилия по сокращению унаследованных угроз от ядерного, химического и биологического оружия». «США предоставляли эту помощь транспарентно и в сотрудничестве с нашими партнерами, в число которых до 2014 года входила и Россия», – сообщил Пентагон. В частности, США «финансировали программы, направленные на то, чтобы помочь превратить» бывшие советские военно-биологические объекты «в гражданские учреждения общественного здравоохранения».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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