Представлена глобальная версия ZTE Axon 40 Ultra

Китайский бренд ZTE объявил о выходе на глобальном рынке нового флагманского смартфона ZTE Axon 40 Ultra.

Девайс доступен в Китае с мая. Известно, что модель с 8 гигабайтами оперативной памяти и 128 гигабайт встроенной памяти продается за 800 долларов. Также появится модификация с 12 гигабайтами оперативной памяти и 256 гигабайтами постоянной памяти за 950 долларов. Однако при оформлении предварительного заказа предоставляется скидка в размере 50 доллароов.

За производительность смартфона отвечает восьмиядерный чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Новинка получила 6,8-дюймовый экран с высоким разрешением и частотой обновления 120 Гц. Основная камера имеет датчик 64 мегапикселей. Емкость батареи нового смартфона достигает 5000 мАч.