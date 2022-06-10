Крупный завод по производству удобрений закрылся в Британии из-за цен на газ

Из-за роста цен на газ закрылся один из крупнейших в Великобритании заводов по производству удобрений Ince, сообщила компания CF Fertilisers – владелец предприятия.

Еще одной причиной закрытия стал уровень налогообложения на охрану окружающей среды. Закрытие завода по производству азотных удобрений в пригороде Честера, вероятно, приведет к нарушению цепочек поставок продовольствия в стране. Производство остановили еще осенью, передает ТАСС со ссылкой на Daily Telegraph.

Эксперты считают, что закрытие завода «усугубит ситуацию с глобальными поставками», а также повлияет на все отрасли в Великобритании – «от стоимости молока и мясной продукции на прилавках до цен на хлеб, поскольку мукомольной пшенице необходим высокий уровень протеина, получаемого благодаря азоту». В результате многие фермеры могут отказаться от выращивания пшеницы из-за цен на удобрения.

CF Fertilisers заявила, что завод в Биллингеме продолжает работу и «обладает достаточными мощностями, чтобы удовлетворить спрос на удобрения в том объеме, который давали сразу два завода, пока один из них не приостановил свою работу в сентябре 2021 года».

Напомним, Запад обвиняет Россию в самом резком замедлении мировой экономики за последние 80 лет, но США и ЕС просто используют спецоперацию РФ в Украине лишь как повод, чтобы переложить вину за неизбежный кризис, запущенный американской ФРС и европейским ЦБ задолго до февраля 2022 года.

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