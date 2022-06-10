Жертвами стрельбы в США стали три человека

В результате стрельбы на предприятии в Смитсберге (Мэриленд, США) погибли не менее трех человек, сообщила местная полиция.

Как заявили местные власти, стрелявший «уже не представляет угрозы», передает ТАСС со ссылкой на Fox News.

Напомним, это уже не первый случай стрельбы в США за последнее время. Пять человек, включая подозреваемого, погибли, в результате стрельбы в здании медицинского центра в Талсе. До этого в результате стрельбы в начальной школе в Ювалде погибли 18 детей и трое взрослых, включая нападавшего. В мае в городе Буффало, штат Нью-Йорк, вооруженный мужчинаубил десять человек в супермаркете.

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