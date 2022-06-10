Готовится выход смартфона Poco F4 5G с чипом Snapdragon 870 и 120-Гц дисплеем

Компания Poco в скором времени представит новый смартфон под названием Poco F4 5G.

Аппарат сможет похвастаться крупным 6,67-дюймовым экраном с высоким разрешением и частотой обновления кадров 120 Гц. Над дисплеем установлена фронтальная камера с датчиком 20 мегапикселей. На задней части смартфона F4 5G размещена камера с главным датчиком 64 мегапикселя. За производительность смартфона нового смартфона F4 5G отвечает восьмиядерный чип Qualcomm Snapdragon 870 и 6 гигабайт оперативной памяти.

Новинка также получила 128 гигабайт встроенной памяти. Девайс получил 128 гигабайт постоянной памяти. На боковой панели смартфона размещен сканер отпечатков пальцев. В девайсе установили аккумулятор на 4500 мАч с быстрой зарядкой на 67 Вт.