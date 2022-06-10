 

Мнение: Лучше кого будут жить россияне?

10.06.2022, 1:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Президент России встретился с молодыми предпринимателями, инженерами и учёными – участниками Петербургского международного экономического форума.

И сказал Владимир Путин молодежи, что через 10 лет россияне будут жить лучше.

Президента прямо спросили об этом, будут ли россияне жить лучше через десять лет.

И Путин прямо ответил: «Да, а это в конце концов должно привести к повышению качества жизни». И пояснил, что «успеха можно достичь, если страна будет приобретать новые компетенции в различных областях, в том числе в медицине, фармацевтике, обработке больших данных, квантовых технологиях. Для этого у России есть традиции образования и сильная математическая школа» (цитаты отсюда).

Конечно, Путин ответил честно. Но не пояснил, лучше кого будут жить россияне через 10 лет? Лучше европейцев? Лучше украинцев? Лучше кого? Или просто лучше россиян, живущих сегодня?

Фотография со встречи Владимира Путина с молодежью отсюда

Источник: Ирек Муртазин



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.05.22 / Мода на естественность даже в окрашивании: самые модные оттенки на лето-2022

10.03.22 / Apple разрешила поставлять в Россию только устройства, выпущенные до 2014 года

28.05.21 / Пять вещей, которые европейки не любят носить, а русские обожают

22.12.20 / Елена Перминова ждет четвертого ребенка

18.01.22 / Собаки могут определять постковидный синдром по запаху пота через 1,5 года после заражения

24.02.21 / Капитан ВВС Венесуэлы арестован за шпионаж

15.09.20 / Биатлонист Антон Шипулин стал отцом в третий раз

02.02.22 / Граждане Мали вышли на массовые акции протесты за Россию и против Франции

15.05.22 / Обозреватель WP – на фоне высокой инфляции молодым американцам стоит подумать о переезде к родителям

27.11.20 / Скандалы: Цена дистанта

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика