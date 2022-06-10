Мнение: Лучше кого будут жить россияне?

Президент России встретился с молодыми предпринимателями, инженерами и учёными – участниками Петербургского международного экономического форума.

И сказал Владимир Путин молодежи, что через 10 лет россияне будут жить лучше.

Президента прямо спросили об этом, будут ли россияне жить лучше через десять лет.

И Путин прямо ответил: «Да, а это в конце концов должно привести к повышению качества жизни». И пояснил, что «успеха можно достичь, если страна будет приобретать новые компетенции в различных областях, в том числе в медицине, фармацевтике, обработке больших данных, квантовых технологиях. Для этого у России есть традиции образования и сильная математическая школа» (цитаты отсюда).

Конечно, Путин ответил честно. Но не пояснил, лучше кого будут жить россияне через 10 лет? Лучше европейцев? Лучше украинцев? Лучше кого? Или просто лучше россиян, живущих сегодня?

Фотография со встречи Владимира Путина с молодежью отсюда

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