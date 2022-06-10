 

Мнение: О применении Су-57 на Украине

10.06.2022, 0:35, Разное
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О применении Су-57 на Украине.

В ходе спецоперации на Украине Россия задействовала звено из четырех истребителей Су-57, связанных в единую информационную сеть с целью уничтожения ПВО, сообщил информированный источник. «В рамках СВО российскими ВКС была проведена операция по выявлению и поражению систем ПВО Украины с задействованием звена из четырех новейших многофункциональных истребителей Су-57. Самолеты были объединены в информационную сеть за счет автоматических системы связи, передачи данных, навигации и опознавания в реальном времени», – приводит слова источника РИА «Новости».

Он отметил, что «объединение бортов в едином информационном пространстве повышает эффективность выявления и поражения целей». Источник также уточнил, что в результате проведенной операции удалось подтвердить низкую радиолокационную заметность Су-57.

Напомним, в мае стало известно о применении Су-57 в спецоперации на Украине. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что специальная военная операция на Украине стала испытательным полигоном для новейшего российского вооружения, в том числе истребителей Су-57.

https://vz.ru/news/2022/6/9/1162269.html – цинк

1. Для Су-57 это первая серьёзная война. Ранее он проходил испытания в Сирии, но полноценная премьера состоялась на Украине.
2. Общий заказ таких машин для ВКС РФ – 76 штук, которые будут поставляться в ближайшие годы с опцией дальнейшего увеличения.
3. Украина, как ранее и Сирия, стала полигоном для обкатки в условиях реальных боевых действий перспективных образцов вооружений.

Источник: Colonel Cassad



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