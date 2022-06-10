Что под руку попадется: как сделать идеальную подводку для глаз с помощью кредитки и полупрозрачной пудры

Один из важных компонентов красивого макияжа — использование правильной подводки для глаз в соответствии с формой лица. Не всем женщинам удается это сделать, ведь в таком деле требуется правильная техника. Некоторые визажисты подходят к делу творчески и используют весьма нестандартные инструменты для подводки глаз. Это может быть вилка, лента и даже банковская карта. Кстати, с помощью последней можно сделать идеальную подводку глаз с применением полупрозрачной пудры. Для этого надо лишь освоить правильную технику нанесения.

Как подвести глаза с помощью банковской карты

Перед использованием подводки подготовьте банковскую карту и полупрозрачную пудру. Затем насыпьте немного порошка в плоскую емкость.

После этого окуните одну сторону кредитки в контейнер с полупрозрачной пудрой. Проделайте эту процедуру несколько раз, чтобы убедиться, что порошок прилип к ее боковой части.

Затем нанесите пудру на кожу, проведя картой от внешнего угла глаза к кончику брови.

Далее нанесите подводку по рисунку, который был сделан с помощью полупрозрачной пудры. Отрегулируйте длину подводки в соответствии со своим стилем и характером.

Удалите остатки пудры кистью. Если есть желание сгладить нанесение подводки, растушуйте консилер маленькой кистью.

Промокните консилер кистью, пока цвет не станет ровным с кожей. После этого можно продолжить процесс макияжа, чтобы сделать внешний вид еще более привлекательным.