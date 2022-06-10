 

Летом в Москве высадят более 35 миллионов однолетних цветов

10.06.2022, 0:04, Разное
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С наступлением летнего сезона власти российской столицы по традиции занимаются обновлением городских клумб. Тюльпаны и виолы уже отцветают, значит пришло время украшать Москву новыми видами цветов. Специалисты намерены рассадить по городу более 35 миллионов однолетних растений. В скором времени они появятся во дворах, скверах, парках, на площадях и набережных, а также вдоль основных магистралей.

Об этом рассказали в пресс-службе комплекса городского хозяйства. Как подчеркнул
заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, для обновления столицы выбраны петунии, бегонии, цинерария и другие виды цветов-однолеток.

“Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к обновлению цветников во дворах, скверах, парках, на площадях и набережных, вдоль основных магистралей. В ближайшее время вместо отцветающих виолы и тюльпанов на клумбы высадят более 35 млн однолетников. Среди них петунии, бегонии и цинерарии” – отметил чиновник.

Кроме того, в ведомстве пояснили, что для украшения городских клумб в теплицах ГБУ “Озеленение” уже вырастили более 150 сортов цветов. Специалисты подготовили к рассадке по городу свыше 25 разновидностей петунии, порядка 25 сортов бегонии и морозостойкую цинерарию, которая украсит цветники до первых заморозков.

Специалисты отмечают, что петунии хорошо переносят изменения погоды и отличаются продолжительным периодом цветения. Бегонии не только радуют глаз, но и выполняют весьма полезную функцию. Эти растения очищает воздух от пыли и бактерий, а также благотворно влияет на состояние сердечно-сосудистой системы человека.

К слову, в ведомстве подготовили небольшой ролик. На кадрах показан процесс подготовки цветов. Соответствующее видео опубликовано в телеграмм-канале городского хозяйства Москвы.

Также сообщается, что общая площадь клумб столицы в 2022 году составляет 880 тысяч квадратных метров. Самые большие и красивые цветники специалисты традиционно оформили на Манежной площади, у Большого театра, на Новом Арбате и на Поклонной горе.



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