В Рыбинске пройдет четвёртый фестиваль «Рыбинское небо»

11 июня аэродром «Южный» в четвертый раз станет площадкой проведения праздника спорта и авиации – авиационного фестиваля «Рыбинское небо».

Гостей мероприятия ждут зрелищные соревнования по парашютному спорту, показательные выступления авиамоделистов и судов малой авиации, подъем на тепловом аэростате, большая концертно-музыкальная программа.

Гостей авиационного фестиваля «Рыбинское небо» приглашают на аэродром «Южный» в 11:00. К этому времени здесь развёрнётся выставка авиационной техники и ярмарка народных промыслов и ремесел. Будет работать летнее кафе. В 12:00 рыбинские и ярославские авиамоделисты начнут свои показательные выступления. Они будут проходить в течение всего фестиваля.

Свою программу показательных полётов представят суда малой авиации с 15:45. А перед этим гости смогут познакомиться с крылатой техникой на выставке, которая начнет свою работу на аэродроме с 11:00.

Торжественное открытие Кубка России по парашютному спорту имени Валентины Терешковой запланировано на 13:00. Он соберет лучших спортсменов региона и федерального округа в этом виде спорта. Церемония награждения победителей спортивного состязания пройдёт на сцене с 18:45 до 19:00.

Музыкальную программу авиационного праздника на протяжении всего дня составят номера ярких творческих коллективов из Рыбинска и Ярославля разных направлений.

Программа:

с 12:00 до 20:00

– выставка авиационной техники;

– выставка-ярмарка народных промыслов и ремесел, сувенирной продукции;

– выставка авиамоделистов;

– мастер-классы;

– показательные выступления детского технопарка «Кванториум 76»;

– работает летнее кафе.

С 17:30 до 20:00 – подъёмы на тепловых аэростатах.

13:00 – торжественное открытие Кубка России по парашютному спорту им. В.В. Терешковой;

с 13:20

– показательные выступления Ярославского регионального отделения Федерации Рубки Шашкой «КАЗАРЛА»;

– концертная программа с участие шоу-балета «Каскад», эстрадно-джазового ансамбля «Войс», фольк-шоу группы «Russian Mix» и других исполнителей;

– показательные выступления авиамоделистов из города Ярославля, центра детского и юношеского технического творчества, спортивной школы «ТЕМП»; показательные полеты воздушных судов малой авиации;

– развлекательно-игровая программа для детей «Веселое путешествие»;

– показательные выступления военно-патриотического клуба “БАРС”;

18:30 – церемония награждения участников и закрытие соревнований;

18:45 – показательные выступления парапланеристов;

19:00 – выступление кавер-бэнда «MASTER TIME».

Пресс-служба администрации города Рыбинска