В Рыбинске пройдет четвёртый фестиваль «Рыбинское небо»
11 июня аэродром «Южный» в четвертый раз станет площадкой проведения праздника спорта и авиации – авиационного фестиваля «Рыбинское небо».
Гостей мероприятия ждут зрелищные соревнования по парашютному спорту, показательные выступления авиамоделистов и судов малой авиации, подъем на тепловом аэростате, большая концертно-музыкальная программа.
Гостей авиационного фестиваля «Рыбинское небо» приглашают на аэродром «Южный» в 11:00. К этому времени здесь развёрнётся выставка авиационной техники и ярмарка народных промыслов и ремесел. Будет работать летнее кафе. В 12:00 рыбинские и ярославские авиамоделисты начнут свои показательные выступления. Они будут проходить в течение всего фестиваля.
Свою программу показательных полётов представят суда малой авиации с 15:45. А перед этим гости смогут познакомиться с крылатой техникой на выставке, которая начнет свою работу на аэродроме с 11:00.
Торжественное открытие Кубка России по парашютному спорту имени Валентины Терешковой запланировано на 13:00. Он соберет лучших спортсменов региона и федерального округа в этом виде спорта. Церемония награждения победителей спортивного состязания пройдёт на сцене с 18:45 до 19:00.
Музыкальную программу авиационного праздника на протяжении всего дня составят номера ярких творческих коллективов из Рыбинска и Ярославля разных направлений.
Программа:
с 12:00 до 20:00
– выставка авиационной техники;
– выставка-ярмарка народных промыслов и ремесел, сувенирной продукции;
– выставка авиамоделистов;
– мастер-классы;
– показательные выступления детского технопарка «Кванториум 76»;
– работает летнее кафе.
С 17:30 до 20:00 – подъёмы на тепловых аэростатах.
13:00 – торжественное открытие Кубка России по парашютному спорту им. В.В. Терешковой;
с 13:20
– показательные выступления Ярославского регионального отделения Федерации Рубки Шашкой «КАЗАРЛА»;
– концертная программа с участие шоу-балета «Каскад», эстрадно-джазового ансамбля «Войс», фольк-шоу группы «Russian Mix» и других исполнителей;
– показательные выступления авиамоделистов из города Ярославля, центра детского и юношеского технического творчества, спортивной школы «ТЕМП»; показательные полеты воздушных судов малой авиации;
– развлекательно-игровая программа для детей «Веселое путешествие»;
– показательные выступления военно-патриотического клуба “БАРС”;
18:30 – церемония награждения участников и закрытие соревнований;
18:45 – показательные выступления парапланеристов;
19:00 – выступление кавер-бэнда «MASTER TIME».
Пресс-служба администрации города Рыбинска
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