 

Нидерланды и Дания выступили против статуса кандидата в члены ЕС для Украины

09.06.2022, 23:56, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Против предоставления Украине статуса кандидата на членство в ЕС выступают Нидерланды и Дания, Германия предлагает компромисс, сообщают информационные агентства.

Источники Bloomberg заявили, что Нидерланды выступили против заявки Киева. В депеше датских дипломатов указывается, что Украина недостаточно соответствует критерям в сферах стабильности институтов, гарантирующих демократию, верховенство закона, права человека, уважение и защиту меньшинств. Дания считает, что Украина должна «фундаментально улучшить законодательную и институциональную базу». Берлин предложил дать Киеву условный статус кандидата, передает РИА «Новости».

По информации Bloomberg, Еврокомиссия рекомендует предоставить Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз, передает ТАСС.

Напомним, Еврокомиссия рассмотрит вопрос о рекомендации предоставить Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз 17 июня. В конце февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку для получения страной членства в ЕС. Депутаты Европарламента призвали Совет ЕС усилить поддержку Украины и обеспечить ей статус кандидата на членство в Евросоюзе.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.01.22 / Режим чрезвычайного положения снят на всей территории Казахстана

03.11.20 / В Париже задержали мужчину с мачете

12.07.21 / США открестились от причастности к протестам на Кубе

16.04.21 / “Шахтер” объявил об уходе Тайсона

02.03.21 / В московском парке Лосиный остров начался отлов напавших на оленей собак

25.08.21 / “Впереди длительное лечение”. Мозговая впервые озвучила свой диагноз

17.11.21 / “Злые, завистливые и недолюбленные”. Волочкова озвучила, кто и почему распускает о ней слухи

16.05.21 / В РФ начались продажи фитнес-браслета Huawei Band 6

29.07.21 / При лесном пожаре в турецкой Анталье погиб человек

30.06.21 / Полиция спасла нетрезвого мужчину, который упал с теплохода в Днепр

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика