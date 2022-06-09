 

В офисе Зеленского оценили потери ВСУ в 100–200 человек в день

09.06.2022, 23:55, Новости дня
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Как сообщил глава офиса президента Украины Михаил Подоляк, оценивая потери украинских военных, погибает 100–200 человек в день.

Подоляк заявил, что такие потери объясняются «отсутствием паритета между украинскими и российскими военными возможностями». По его словам, Украине требуются «сотни самых мощных артсистем, которые может предоставить Запад», а также «до 300 ракетных систем, чтобы получить достижение паритета с огневой мощностью России», пишет «Украинская правда» со ссылкой на Би-би-си.

«Пока Россия не потерпит серьезное военное поражение, никакая форма диалога не будет возможной, и они будут продолжать пытаться захватить часть нашей страны», – сообщил глава офиса президента Украины.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ежедневные боевые потери Украины составляют порядка 60–100 солдат убитыми и около 500 ранеными. Американские эксперты подозревают, что число выбывших из строя украинских солдат достигло цифры в 200 тыс. человек.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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