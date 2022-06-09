Представлен смартфон Oppo K10 5G с 90-Гц дисплеем и процессором Dimensity 810

Известный бренд Oppo официально представил новую модель смартфона Oppo K10 5G.

Выпущенный аппарат получил высокопроизводительный чипсет Dimensity 810 с 8 гигабайтами оперативной памяти и 128 гигабайтами встроенной памяти. Модель оснащена также увеличенным дисплеем на 6,56 дюйма с высоким разрешением и частотой обновления 90 Гц. Таке указано, что селфи-камера получила датчик 8 мегапикселей. С тыльной стороны установлена сдвоенная камера на 48+2 мегапикселя.

Аппарат обладает современными интерфейсами. Кроме того, высокую автономность смартфона обеспечит аккумулятор на 5000 мАч с быстрой зарядкой 33 Вт. Приобрести данный аппарат можно за 225 долларов. Остальные характеристики озвучат после выхода в продажу.