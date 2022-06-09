 

Мнение: О судилище над «иностранными наёмниками»

09.06.2022, 23:20, Разное
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Что ж, если нужна иллюстрация к выражению «суд скорый и неправый», то вот она. Завершившийся в Донецке «суд» над иностранными якобы наёмниками. И дело даже не в смертном приговоре троим обвиняемым, двум британцам и одному марокканцу — кто бы сомневался, что вердикт в нынешних условиях будет иным?

Дело в самом «суде», который без кавычек писать невозможно.

«Верховный суд» очень мало кем признанной Донецкой народной республики 9 июня приговорил к смертной казни граждан Великобритании Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также марокканца Саадуна Брагима. Всех — по обвинению в участии в боевых действиях на стороне Украины в качестве наёмников. То есть, по ст. 323 УК ДНР («Насильственный захват власти или насильственное удержание власти») и ст. 430 УК ДНР («Наемничество»), с учётом ч. 2 ст. 34 УК ДНР («Совершение преступлений группой лиц»). Как сообщается, наказание было назначено обвиняемым «по совокупности преступлений».

Сам «суд» занял всего два дня. Что уже вызывает вопросы к его организации. Ну и к тому, насколько реальными и адекватными были возможности обвиняемых защищаться. Теперь у них осталось всего 30 дней на апелляцию или прошение о помиловании.

Но это не самое главное.

Некий «суд» из как бы государства, практически никем в мире не признанного, кроме России да столь же непризнанных Абхазии с Южной Осетией, постановляет некий «приговор». Причём сразу — к высшей мере. Легитимность сего действа даже и обсуждать грех, за полным её отсутствием. И хотя практика судов Линча известна в истории, возрождать её сейчас, в XXI веке? И даже если всё это — лишь элемент закулисного торга, всё равно оторопь берёт…

То есть, нужно ли ещё что-то к пониманию того, куда же скатывается #Россия, чьи высшие должностные лица как раз и курируют весь этот процесс?

А дальше что? Средневековье, процессы над «еретиками» и костры?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



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