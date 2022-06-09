Мнение: Три удара по миропорядку

Три удара по миропорядку

Военные действия между Россией и Украиной, вызвавшие сильную озабоченность международного сообщества, длятся уже более ста дней. Это не только конфликт между двумя странами, но и серьезные разногласия, противоречия и столкновения в международной системе. С точки зрения Москвы, одной из главных целей специальной военной операции является разрушение доминирующего статуса Соединенных Штатов в Европе. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ясно дал понять, что все это делается для того, чтобы положить конец мировому порядку, в котором доминируют США, и способствовать формированию равноправного международного сообщества. Реакция Вашингтона и Брюсселя также беспрецедентна. Введенные ими санкции не только являются своего рода подавлением одной из сторон в столкновении двух стран, но и направлены на прекращение связей между Западом и Россией в торговле, финансах, технологиях и энергетике, а также на реконструкцию мировой торгово-экономической системы и системы глобального управления. Поэтому и Россия, и Соединенные Штаты преследуют в этом конфликте фундаментальные цели.

Три удара по системе после окончания холодной войны

В 1998 году Россия получила приглашение присоединиться к "Большой семерке" и стала членом "Большой восьмерки". В 2001 году Китай вступил в ВТО, что стало результатом базового формирования международной системы после окончания холодной войны. Россия и Китай, два главных противника Америки того периода, были включены в эту систему. Можно сказать, момент, когда США позволили Пекину и Москве присоединиться к международной системе, ознаменовал преодоление геополитических и идеологических разногласий, так как в то время Соединенные Штаты сосредоточились на построении инклюзивной глобальной системы. Но в течение следующих 20 лет она трижды подвергалась ударам.

Первым из них послужила война в Ираке. Развязав ее в обход ООН, Америка, очевидно, бросила вызов доминирующему положению Организации в области международной безопасности и ряду важных норм, установленных ее Уставом. Это повлияло не только на систему Организации, но и на систему союзников США, поскольку некоторые из их числа, такие как Франция и Германия, были решительно настроены против военных действий в Ираке. Первый удар лишь повредил международную систему, но не разрушил. Почему она не рухнула? На это есть две основные причины. Во-первых, в сложившихся на то время обстоятельствах Соединенные Штаты имели значительное преимущество в силе, и реакция международного сообщества на действия Вашингтона была ограниченной. Хотя многие страны испытывали недовольство, они не осмелились и были не в состоянии дать Америке отпор. Это нездоровая сторона международной системы, в которой важный вес имеет гегемония. Вторая причина заключается в том, что Соединенные Штаты заплатили высокую цену в ходе двух войн в Ираке и Афганистане, после чего осуществили саморегулирование. После вступления Барака Обамы в должность президента страна склонилась в сторону мультилатерализма.

Второй удар нанесла администрация Дональда Трампа. Одним из аспектов его влияния на международную систему является унилатерализм и "выход из группы", что нанесло серьезный ущерб множеству международных механизмов и правил. Другим проявлением послужила беспрецедентная торговая война против Китая, которая не только ударила по глобальной цепочке поставок и промышленной цепочке, но и разрушила нормы международной торгово-экономической системы. Таким образом, в ходе президентства Трампа произошло повреждение международной системы, разрушение ее правил и ослабление мирового порядка. После вступления Джо Байдена в должность, с одной стороны, были восстановлены некоторые многосторонние механизмы и система союзников, но, с другой, унаследован ряд практик предшественника, особенно с точки зрения политики в отношении Китая, реструктуризации международной торгово-экономической системы и переписывания торгово-экономических норм. В этом смысле ущерб, нанесенный Трампом международной торгово-экономической системе, сохраняется и увеличивается.

Наконец, третий удар — это конфликт между Россией и Украиной и санкции Запада. Столкновение двух стран — без санкций — обладает ограниченным влиянием на международную систему, потому что, в конце концов, имеет локальный характер. Однако многочисленные пакеты антироссийских мер не только беспрецедентны по масштабам, но и серьезно подрывают сложившиеся международные правила. Влияние этих санкций на международную систему будет огромным и долгосрочным.

Четыре новые тенденции

В настоящее время существует резонанс между стратегическим соперничеством США с Китаем и санкциями, введенными против России. Международная система, сложившаяся после окончания холодной войны, пытается превзойти геополитику и идеологию. Однако с тех пор, как Дональд Трамп начал стратегическое соперничество с Китаем, Америка возвращает геополитику и идеологию и ставит их на приоритетное место в своей внешней политике. Что касается отношений с Китаем, Соединенные Штаты уделяют больше внимания так называемой "системе ценностей", а не глобализации и рынкам. Из-за этого сохраняющееся стратегическое соперничестве с Китаем и санкции против России совместно способствуют возникновению и ускоряют четыре основные тенденции.

Во-первых, превращение взаимозависимости в "оружие". Экономическая взаимозависимость проявляется в рыночных, технологических, финансовых и других аспектах и является результатом экономической деятельности. Но сейчас она используется Западом в качестве важного оружия против Китая, России и некоторых других стран (таких как Иран, Северная Корея и так далее).

Во-вторых, безопасность экономических отношений. Логика глобализации — рыночная, и она заключается в организации инвестиций, производства и продаж с точки зрения максимизации экономических выгод. Но сегодня США и некоторые западные страны уделяют все больше внимания безопасности экономических отношений. Независимо от технологий, инвестиций или структуры производственной цепочки, первое, что следует учитывать, — это так называемые вопросы безопасности. Безопасность экономических отношений сильно повредила или даже вывела из строя логику глобализации.

В-третьих, превращение международных общественных благ в инструменты. Американский доллар и международная платежная система, основанная на долларе, стали частью международных общественных благ и должны оставаться общественными, но сейчас они все чаще используются Америкой в качестве инструмента внешней политики.

В-четвертых, идеологизация международных отношений, или, говоря западным языком, так называемая "ценностная ориентация". Сегодняшние международные отношения все больше основываются на "системе ценностей". Недавно Джо Байден посетил Азию с целью продвижения Индо-Тихоокеанской стратегии, и одним из главных флагов при этом была именно "система ценностей".

Три последствия

В этом контексте в глобальной торгово-экономической системе, системе глобального управления и системе международных отношений произойдут существенные изменения.

Во-первых, переход от экономической глобализации к экономической консолидации. Мир постепенно разделяется на разные торговые, технологические и валютные блоки. Мы стали свидетелями "декитаизации" Запада, особенно Соединенных Штатов, в торговле, технологиях, инвестициях и промышленных цепочках, а также "дедолларизации" многих стран мира в денежно-кредитной сфере. Санкции Америки против России с использованием доллара в качестве "оружия" могут оказать давление на нее в краткосрочной перспективе, но в долгосрочной это ослабит международный кредит американской валюты и побудит многих задуматься о снижении своей зависимости от доллара США.

Во-вторых, ослабление или даже раскол глобальной системы управления. Например, в этом году Соединенные Штаты потребовали от России отказаться от участия во встрече "Большой двадцатки". Вопрос о том, сможет ли G-20 действительно сыграть свою роль в качестве главной платформы для макроэкономической координации в будущем, остается открытым. В Организации Объединенных Наций становятся все более очевидными разногласия между Россией и Китаем с одной стороны и США и их союзниками — с другой. Это явление постепенно распространится и на Международный валютный фонд, Всемирный банк и другие механизмы глобального управления. Сотрудничество в этой сфере изначально выходит за рамки геополитики и идеологии, но Америка все чаще привносит два этих фактора на эти платформы. В дальнейшем это ослабит функцию системы глобального управления и даже может привести к определенному ее разделению.

В-третьих, реорганизация международных отношений. Очевидно, что мировая игра, разворачивающаяся вокруг конфликта между Россией и Украиной в виде резолюции Генеральной Ассамблеи ООН с осуждением действий России в Украине, санкций, вводимых западными странами против России, и приостановления участия России в Совете ООН по правам человека, ведет к расколу международного сообщества. Это значит, что имеющиеся на сегодняшний день международные отношения, сосредоточенные на сотрудничестве и поиске консенсуса, ослабевают и стремятся к расколу на два противостоящих лагеря и один нейтральный лагерь. Участники нейтрального лагеря не хотят вставать на чью-либо сторону, они придерживаются практического подхода, ориентированного на решение проблем, и в разных вопросах занимают разные позиции.

Как далеко зайдут эти тенденции? Это зависит не только от отношения Запада к России, но от его отношения к Китаю. Хотя Россия хочет покончить с американской гегемонией, но с точки зрения потенциала и политической ориентации Россия играет больше деструктивную роль, то есть ослабляет гегемонистское доминирование Соединенных Штатов над системой. Однако формирование более равноправной международной системы может в большей степени зависеть от выбора и действий Китая и других развивающихся стран.

(с) У Синьбо — глава Институт международных исследований Фуданьского университета

https://inosmi.ru/20220609/miroporyadok-254479896.html – цинк

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