Старый принц на сцене – Личное мнение
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Николай Цискаридзе объяснил, почему ушёл со сцены раньше, чем от него ожидали.
Фото: Соцсети
Я хотел выйти на пенсию, считал дни, когда завершу карьеру танцовщика, хотя многие думали, что я буду танцевать до 76 лет. С моей же точки зрения, нет ничего страшнее старого принца на сцене.
В ком из вас живёт тот самый старый и жалкий принц (ну, или принцесса), которого не выгонишь с условной сцены?
Сцены, которую давно пора покинуть. Сцены, на которую уже давно вместо цветов летят тухлые помидоры и ссаные тряпки, а вы, уворачиваясь от всего этого, пытаетесь дрыгать ножками в танце? Сцены, в которую вы вцепились зубами, ногтями и всеми фибрами своих измученных страхом душ?
Кто из вас отчаянно держится за ушедшую молодость, сгинувший в небытие сексапил, былой успех, семью, которая по факту давно распалась?
Фото: Соцсети
Зачем вы это делаете? Чего боитесь? Как себя чувствуете при этом?
Что мешает перестать удерживаться изо всех сил там, где вы уже не нужны?
Я вас слушаю очень внимательно.
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Источник: Лена Миро
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