Мирные жители погибли в результате украинских обстрелов ДНР

В результате обстрелов, которые вели украинские войска по населенным пунктам ДНР, погибли и пострадали мирные жители, сообщают МЧС и штаб территориальной обороны республики.

Мужчина погиб при обстреле Верхнеторецкого. Украинские войска открыли огонь по населенному пункту в 20.30 мск, выпустив шесть снарядов калибром 122 миллиметра. Один человек погиб в результате обстрела украинскими военными населенного пункта Красный Партизан. Два человека погибли при обстреле Новобахмутовки. Два мирных жителя пострадали в результате обстрела Горловки. Еще один мирный житель получил ранения при обстреле Куйбышевского района Донецка, передает РИА «Новости».

Напомним, в результате массированного артиллерийского обстрела Донецка пострадали две женщины, одна из которых беременна, и маленькая девочка. СК РФ зафиксировал факт обстрелов Донецка боеприпасами НАТО.

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