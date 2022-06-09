 

Мирные жители погибли в результате украинских обстрелов ДНР

09.06.2022, 23:00, Новости дня
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В результате обстрелов, которые вели украинские войска по населенным пунктам ДНР, погибли и пострадали мирные жители, сообщают МЧС и штаб территориальной обороны республики.

Мужчина погиб при обстреле Верхнеторецкого. Украинские войска открыли огонь по населенному пункту в 20.30 мск, выпустив шесть снарядов калибром 122 миллиметра. Один человек погиб в результате обстрела украинскими военными населенного пункта Красный Партизан. Два человека погибли при обстреле Новобахмутовки. Два мирных жителя пострадали в результате обстрела Горловки. Еще один мирный житель получил ранения при обстреле Куйбышевского района Донецка, передает РИА «Новости».

Напомним, в результате массированного артиллерийского обстрела Донецка пострадали две женщины, одна из которых беременна, и маленькая девочка. СК РФ зафиксировал факт обстрелов Донецка боеприпасами НАТО.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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