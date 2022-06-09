Волонтеры ЕР подверглись обстрелу во время гуманитарной миссии в ЛНР

Мирные жители и волонтеры «Единой России» попали под обстрел в Нижней Камышевахе в ЛНР, сообщила партия.

«Единая Россия» сообщила в Telegram, что «доставила гумпомощь жителям Нижней Камышевахи, которые находятся под обстрелами». В ответ на просьбу помочь, которая «поступила в партийный центр помощи в Луганске», «ответственный за гуманитарную миссию в ЛНР депутат Госдумы Виктор Водолацкий вместе с волонтерами привез продукты». Жители «прятались в храме Георгия Победоносца», часть из них «решено вывезти с территории Нижней Камышевахи». «Во время гуманитарной миссии волонтеры и местные жители подверглись минометному обстрелу со стороны ВСУ. Пострадавших нет», – говорится в сообщении.

Напомним, глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о зачистке Камышевахи в ЛНР. Он публиковал видео с бойцами чеченских подразделений, которые уничтожают группу украинских боевиков в районе Камышевахи. Позднее Кадыров сообщил о контроле над стратегически важной ж/д станцией в окрестностях Комышевахи.

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