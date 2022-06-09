Удлиненная пикси — универсальная стрижка, которая подойдет для любого возраста

Удлиненная многослойная пикси – это короткие волосы сзади и более длинные спереди. Такой прием создает очень эффектную стрижку, привлекающую внимание. Это идеальный выбор для уверенных в себе женщин любого возраста.

Лохматая пикси с челкой-шторкой (главное фото)

Это очень легкая и воздушная прическа, которая хорошо смотрится на прямых, кудрявых и волнистых волосах. Челка-шторка мягко обрамляет лицо, а укладка почти не требуется.

Многослойная пикси с “перьями”

Пикси с несколькими слоями и “перьями” выглядит просто шикарно. Благодаря мягкому женственному стилю она идеально подходит женщинам среднего и старшего возраста. “Перья” эффектно дополняют волнистые текстуры. Для придания объема у корней достаточно нанести немного спрея.

Многослойный пикси-боб

Если нужна короткая стрижка с универсальными способами укладки, многослойный пикси-боб – то, что нужно. Также она станет отличным вариантом перехода на суперкороткую прическу. Чтобы сделать ее более эффектной, можно добавить бежевое мелирование.

Многослойная пикси с густой челкой

Стоит попробовать эту стрижку, чтобы создать шикарный образ. Длинная густая челка корректирует широкое сердцевидное лицо и укорачивает вытянутое. Важно регулярно подстригать волосы, чтобы сохранять форму.

Коническая пикси для тонких волос

Это очень забавная многослойная стрижка для тонких волос, очень короткая сзади и более длинная по бокам, текстурированная сверху. Для укладки распылить средство для прикорневого объема и высушить феном.

Пикси со слоями, выполненными бритвой

Эта короткая стрижка лучше всего смотрится на женщинах старше 50 лет с тонкими волосами. Слои, выполненные бритвой на макушке, придают прическе объем. Короткая челка и редкие баки добавляют женственности.

Многослойная волнистая пикси

Такая прическа отлично подойдет женщинам с волнистыми от природы волосами. После мытья их можно сушить на воздухе, сбрызнув спреем с морской солью, или накрутить на плойку свободными волнами.

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Текстурированная пикси с рваными слоями

Эта длинная рваная стрижка идеальна, если нужно добавить объема тонким волосам. Скошенные слои, прикрывающие щеки, обрамляют лицо и подчеркивают скулы. Чтобы усилить текстуру и сделать теплее цвет лица, нужно добавить насыщенный цвет лесного ореха.

Пикси для густых волос

Для густых волос идеально подойдет пикси с уложенными слоями. Их потребуется высушить феном и нанести текстурирующее средство для сухих волос.

Пикси с длинной челкой

Асимметричная пикси с длинной челкой помогает показать свои лучшие черты. Она короткая по бокам и сзади, что помогает упростить укладку. Чтобы добавить дополнительный объем челке, следует добавить боковой пробор.