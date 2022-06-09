 

В районе Мневниковской поймы построят мост через Москву-реку

09.06.2022, 22:40, Разное
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Власти российской столицы прикладывают большие усилия для развития транспортной системы города. Одним из самых масштабных проектов является Московский скоростной диаметр. Новая магистраль имеет длину 68 километров. На дороге отсутствуют светофоры, ведь она предназначена для скоростного транзитного движения транспорта.

Система объединяет Юго-Восточную и Северо-Восточную хорду, а также крупнейшие вылетные магистрали города. Ее открытие запланировано на 2023 год. Дорожная сеть позволит проехать через всю Москву, минуя центр, всего за 40 минут. При этом транзита грузового транспорта на диаметре будет запрещен.

Как рассказал заместитель главы столичного региона по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, новый мост в районе Мневниковской поймы постоят таким образом, чтобы он примыкал к Московскому скоростному диаметру.

“В рамках проекта многоуровневой транспортной развязки на территории Мневниковской поймы с примыканием к Московскому скоростному диаметру планируется строительство моста через Москву-реку. В настоящий момент специалисты уже приступили к проектированию объекта”, — отметил Бочкарев.

К слову, территория поймы долгое время была выключена из городской жизни. Масштабный проект столичных властей исправит эту ситуацию, повысив доступность зеленой зоны. Территорию планируется развивать комплексно. Там появятся жилые, социальные и деловые объекты. Также в пойме построят один из крупнейших спортивных кластеров Москвы. Разумеется, будет улучшена и местная транспортная система.

Мост через Москву-реку протянется на 315 метров, его проезжая часть будет состоять из четырех полос. На объекте для безопасного движения в зимнее время планируется оборудовать автоматическую противогололедную систему.

Руководитель городского департамента строительства Рафик Загрутдинов подчеркнул, что вдоль проезжей части проложат тротуары и велодорожки. Также, по его словам, планируются работы по переустройству инженерных коммуникаций.

“На сегодняшний день мы завершили торгово-закупочные процедуры, определили подрядную организацию и приступаем к производству проектно-изыскательских работ. Решение о строительстве моста через Москву-реку было принято Сергеем Собяниным с целью дальнейшего развития территории Мневниковской поймы”, — добавил глава ведомства.



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