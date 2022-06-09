Мнение: Вынесет всё этот русский народ!

Не устаю удивляться полнейшему общественному спокойствию в РФ – и это на фоне, пожалуй, наиболее грандиозного взлета цен за последние лет 20 минимум. Неужели дражайшее роснаселение настолько наркотически зависит от войны и крови – если есть эти два допинга, то все остальное уже неважно? В принципе, россияне уже мало чем могут удивить, но чтоб до такой степени…

Вот еще одно шокирующее открытие: вчера заглянул в любимый универсам – пожалуй, лучший магазин в округе. Кулинария там отличная, я, грешен, задумал купить там блинчики с творогом – в их исполнении деликатес! Стоили они, правда, в районе 150 рублей – мне всегда казалось, что за четыре блина все ж дороговато; но посмотрел сейчас – 340! За ровно такую же упаковку!

Собственно, и про всё остальное можно сказать так же. На общем нынешнем фоне забавно вспоминать, как в прошлом году (да, всего лишь год прошел с небольшим) правительство РФ отчаянно билось за “удержание цен”, причем почему-то только по двум товарам – сахару и подсолнечному маслу. По маслу они в итоге добились результата – нормальное высококачественное масло холодного отжима “для салатов” на время исчезло из продажи, поскольку его никак не могли продавать по 110 рублей. Мне пришлось временно перейти на майонез для заправки.

Но сейчас – выросло ВСЁ. И – тишина. Никаких перекрытий улиц, “маршей пустых кастрюль”, взбешенных домохозяек и голодающих матерей-одиночек… Что происходит? Почему рост в 2 раза на почти все “товары повседневного спроса” не приводит даже к намеку на общественное возмущение?

Да не робей за отчизну любезную…

Вынес достаточно русский народ,

Вынес и эту дорогу железную –

Вынесет всё, что господь ни пошлет!

Но, может, объяснение и попроще: поскольку государство российское всерьез занялось привычным делом – начало убивать, причем из всех видов ствольной и подствольной артиллерии – народ прижал уши, перейдя уже на классическую, предками сформулированную русскую парадигму существования: “Не убивают сразу – уже, считай, повезло!”

В этом смысле да, черт с ними, с блинчиками.