Минобороны РФ заявило о планах ВСУ обстрелять Змиевскую ТЭС в Харьковской области, но подтверждений этому нет

Пленные украинские военнослужащие сообщили о подготовке со стороны ВСУ артобстрела Змиевской тепловой электростанции, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По его словам, националисты готовят провокацию, чтобы обвинить ВС РФ в неизбирательных ударах по особо важным объектам гражданской инфраструктуры.

«Для ее реализации в Харьковской области подразделениями ВСУ развернута артиллерийская батарея с задачей произвести обстрел Змиевской тепловой электрической станции», – приводятся слова Мизинцева в сообщении в Telegram-канале Минобороны.

Он подчеркнул, что разрушение объектов ТЭС приведет к отключению электроэнергии у населения Харьковской, Полтавской и Сумской областей и сотни объектов жизнеобеспечения.

Ранее в Минобороны сообщили, что сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) намереваются распылить ядовитые вещества в Сумах для обвинения Вооруженных сил РФ в применении химического оружия против мирных жителей.

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