Минобороны России: ВСУ якобы удерживают жителей Северодонецка в подвалах заминированного завода «Азот»
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По требованию боевиков ВСУ сотни граждан, проживающих в Северодонецке, сейчас насильно удерживаются в подземных сооружениях завода «Азот».
Там же заминированы емкости с химическими веществами, которые украинская сторона взорвет при отступлении, рассказал начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Он подчеркнул, что украинские вооруженные формирования продолжают использовать критически важные объекты промышленности в военных целях, прикрываясь гражданским населением, сообщает Telegram-канал военного ведомства.
В заминированных емкостях находятся азотная кислота, аммиак, аммиачная селитра.
Ранее Мизинцев сообщал, что взорвать эти емкости ВСУ хочет, чтобы обвинить Россию в использовании химоружия, а далее растиражировать эти сообщения в западных и украинских СМИ.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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