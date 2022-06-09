Минобороны России: ВСУ якобы удерживают жителей Северодонецка в подвалах заминированного завода «Азот»

По требованию боевиков ВСУ сотни граждан, проживающих в Северодонецке, сейчас насильно удерживаются в подземных сооружениях завода «Азот».

Там же заминированы емкости с химическими веществами, которые украинская сторона взорвет при отступлении, рассказал начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Он подчеркнул, что украинские вооруженные формирования продолжают использовать критически важные объекты промышленности в военных целях, прикрываясь гражданским населением, сообщает Telegram-канал военного ведомства.

В заминированных емкостях находятся азотная кислота, аммиак, аммиачная селитра.

Ранее Мизинцев сообщал, что взорвать эти емкости ВСУ хочет, чтобы обвинить Россию в использовании химоружия, а далее растиражировать эти сообщения в западных и украинских СМИ.

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