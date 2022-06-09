 

Минобороны России: ВСУ якобы удерживают жителей Северодонецка в подвалах заминированного завода «Азот»

09.06.2022, 21:40, Новости дня
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По требованию боевиков ВСУ сотни граждан, проживающих в Северодонецке, сейчас насильно удерживаются в подземных сооружениях завода «Азот».

Там же заминированы емкости с химическими веществами, которые украинская сторона взорвет при отступлении, рассказал начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Он подчеркнул, что украинские вооруженные формирования продолжают использовать критически важные объекты промышленности в военных целях, прикрываясь гражданским населением,  сообщает Telegram-канал военного ведомства.

В заминированных емкостях находятся азотная кислота, аммиак, аммиачная селитра.

Ранее Мизинцев сообщал, что взорвать эти емкости ВСУ хочет, чтобы обвинить Россию в использовании химоружия, а далее растиражировать эти сообщения в западных и украинских СМИ.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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