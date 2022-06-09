Путин поручил увеличить отчисления от азартных игр на развитие спорта

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству внести поправки в закон до конца года, которые предусматривают увеличение отчисления от азартных игр на развитие массового спорта.

«Обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих направление общероссийскими спортивными федерациями целевых отчислений от азартных игр на развитие массового спорта, а также увеличение доли таких целевых отчислений, направляемых на развитие детско-юношеского спорта», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

В январе 2022 года правительство РФ по поручению президента подготовило Концепцию развития в стране детско-юношеского спорта. Она нацелена на создание в каждом регионе всеобъемлющих условий, которые позволят систематически воспитывать в детях любовь к здоровому образу жизни и спорту. Разработка документа – важный шаг на пути к комплексной государственной поддержке спортсменов разных возрастов и уровней, о необходимости которой заявлял глава государства Владимир Путин.

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