Лучший цвет для загорелых рук и самый свежий микротренд лета: тенденции и идеи золотисто-кораллового маникюра

За первую половину июня наши руки приобретают достаточно загорелый вид, поэтому смело можно переключаться на микро тренды и погружаться в яркие сезонные оттенки. В этом году королем летнего маникюра признан коралловый цвет в чистом виде или в сочетаниях.

Вамп

Думаете, только классический красный может добавить в ваш образ страсти? А вот и нет. Если вам хочется чего-то необычного, попросите вашего мастера изобразить произвольные волны. А чтобы смягчить контраст, пустите по волнам тонкую полоску белого или серебристого цвета.

Радужный мост

Любительницы минимализма не могут оставаться в стороне от микротренда и обязательно должны попробовать яркий, но сдержанный маникюр в технике френча. Вовсе необязательно использовать нюдовый цвет в качестве базы, можно покрыть и прозрачным лаком, а вот кончики ногтей сделайте как можно ярче. Вариант идеально подойдет для коротких ногтей.

Или так, если уж гулять по полной программе.

Френч

А что, если отойти от классического френча и заменить белый и нюдовый на золото и коралл? Смотрится очень стильно, особенно с платьем в цветочек и яркой сумочкой в тон. И начальство не придерется.

Омбре

Летом хочется отдохнуть от классического маникюра, но что делать, если дресс-код в офисе не позволяет расслабиться даже летом? Сделайте ход конем и разбавьте яркий коралловый цвет нюдовым. Со стороны будет казаться, что вы просто держали в руках ягодки и забыли смыть сок.

Наклейки

Наклейки на ногти в этом сезоне просто бьют все рекорды популярности. Выбирайте полупрозрачные, накладывайте на яркую коралловую базу, слегка присыпьте блестками, создайте себе репутацию оригинальной и бесшабашной барышни.

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Классический коралл

Если пришло время обновить маникюр, начните с классического кораллового цвета. Он радует глаз, заставляет погрузиться в состояние предвкушения отпуска, свежих фруктов и танцев до упаду.

Акценты

Когда монолитный сплошной цвет надоест, вводите нюансы, например, один пальчик можно покрыть слоем золотистых или серебристых блесток. Такой акцент смотрится очень стильно в связке с простым металлическим украшением без камней.

Комбинация

Вот так выглядит маникюр женщины, которая не может определиться с одним цветом и от души миксует то, что понравилось больше всего. А нравится, как правило, блестящее и модное. Посмотрите, какая идеальная пара – золото и коралл. С таким маникюром смело можно отправляться и на романтический ужин, и в пеший поход в горы, где роскошь блесток будет отражать солнечные лучи.