 

Министр финансов предложил Германии подумать о возвращении к ядерной энергетике

09.06.2022, 21:13, Разное
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По мнению министра финансов Германии, в стране необходимо провести беспристрастные обсуждения возможности возвращения к ядерной энергетике, пишет немецкий телеканал Das Erste. Свою идею Кристиан Линднер аргументировал тем, что в свете нынешней инфляции, защиты климата и «зависимости от Путина» нужно рассмотреть все варианты в сфере энергетической безопасности.


AP

В Германии до сих пор действуют три атомные электростанции, но и они будут работать только до конца года, отмечает немецкий телеканал Das Erste. Лидер Свободной демократической партии Кристиан Линднер, тем не менее, хочет провести «беспристрастные» дебаты по ядерной энергетике.

По мнению министра финансов Германии и лидера СвДП Линднера, в рамках энергетических дебатов в стране необходимо провести открытые обсуждения возможного возврата к использованию ядерной энергетики. «Люди ожидают, что из соображений защиты климата, зависимости от Путина и инфляции будут рассмотрены все варианты», — подчеркнул федеральный министр финансов в интервью немецким СМИ.

По его словам, у него пока нет уверенности в том, что новые инвестиции в ядерную энергетику действительно окупаются. «Но Германия не должна закрывать глаза на дебаты, которые ведутся во всём мире. Я советую выложить аргументы на стол без всяких предубеждений», — заявил Линднер.

Его коллеги по кабинету министров, однако, с этим несогласны. В частности, министр экономики Роберт Хабек от партии зелёных считает: «О ядерной энергии больше нечего сказать. В начале законодательного периода этот вопрос рассматривался без идеологической предвзятости. Решение было принято министерствами — и в том числе на политическом уровне. Это не тот путь, по которому Германия будет идти дальше».

В свою очередь, против продолжения эксплуатации атомных электростанций также высказался канцлер Германии Олаф Шольц, пишет немецкий телеканал.

Единственными атомными электростанциями, всё ещё подключёнными к сети в Германии, являются «Изар 2», «Эмсланд» и «Некарвестхайм 2», работа которых также должна быть остановлена к концу года. Министерства экономики и охраны окружающей среды уже отклонили предложение по продлению сроков эксплуатации атомных электростанций из-за новой ситуации после начала российской военной спецоперации на Украине. В ведомствах считают, что вместо этого необходимо ускорить преобразования в энергетике и произвести переход на возобновляемые источники электроэнергии, заключает немецкий телеканал Das Erste.



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