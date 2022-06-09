Мнение: Америка против США, Африканский союз за Россию, Болгария и Черногория против России

1. Соединённые Штаты теряют уважение в мире. Всё больше стран за пределами сервильного «золотого миллиарда» открыто выражают американцам своё недовольство. Среди прочих указывают американцам на их место те самые страны Америки, которые США ещё недавно пренебрежительно считали своим «задним двором» (ссылка):



В Лос-Анджелесе сегодня стартует «саммит обеих Америк», на котором Байден должен ещё раз попробовать продемонстрировать глобальное лидерство США. А также — добиться от латиносов присоединения к антироссийским санкциям, раздружить их с КНР и решить наболевшие вопросы с миграцией.

Событие интересно тем, что накануне от участия в нём отказался президент Мексики Лопес Обрадор — со словами «если участвовать, то всем». Байден ранее отказался приглашать руководителей Кубы, Венесуэлы и Никарагуа, потому что они страны-изгои. В ответ в изгои самозаписалась одна из двух соседок США (130 миллионов жителей, 15-я экономика в мире). За ней, сообщает LA Times, решила последовать также Боливия — «и ещё несколько стран раздумывают». Согласно Politico, есть сомнения и по поводу бразильского Болсонару. Он, правда, скорее всего, прибудет — но отношения с Байденом у него отвратительные, так что разговор предстоит не очень дружественный.

Происходящее интересно тем, что иллюстрирует степень, так сказать, осмеления традиционного «заднего двора США» на фоне мирового кризиса. Уместно напомнить, что в решительном осуждении России к Вашингтону присоединились: Аргентина, Чили, Колумбия (где, впрочем, вот-вот провашингтонская власть сменится на антивашингтонскую), Эквадор, Гватемала и Уругвай. Бразилия и Мексика — две главные латиноамериканские экономики — присоединяться отказались совсем. В связи с этим собственные СМИ критикуют байденовский саммит как «дурно организованный», «заведомо проваленный» и задаются вопросом, компетентна ли вообще администрация текущего президента.

Со своей стороны, правительственная китайская Global Times решительно одобряет латиноамериканскую фронду. У многих стран региона товарооборот с КНР уже сейчас больше, чем с США – включая Бразилию и Колумбию.

В США на демарш Мексики отреагировали со страхом и изумлением (ссылка):

По словам бывшего постпреда США при ООН Никки Хейли, примеру Мексики могут последовать некоторые другие государства регионы. «То, что какая-либо страна не явится, когда Америка просит, просто немыслимо!» — возмущается Хейли.

Полагаю, госпожу Хейли ждёт ещё немало сюрпризов. Та же Мексика, к примеру, вполне может заявить свои права на Техас, который США отжали у неё в середине 19-го века.

2. Чуть подробнее про визит нашего сенегальского друга в Москву (ссылка). А то некоторые начали уже писать в том духе, что Африка не за Россию, а за США:



Руководитель Африканского Союза (выбранный в феврале этого года президент Сенегала Саль) побывал в Сочи у Путина, где просил хлеба (Россия и Украина, напомним — крупнейшие поставщики зерновых). Путин со своей стороны пообещал, что Россия сделает для Африки всё возможное.



Интересна встреча тем, что африканские СМИ в восторге: Саля Путин принял по высшему разряду, оказал уважение и вообще «многие критики высоко оценили этот визит, заявив, что впервые за многие годы Африканский союз действовал в полном объеме в интересах континента».



New York Times, со своей стороны, отмечает с грустью, что Саль «звал Путина дорогим другом Владимиром» и что «хотя Африканский союз пообещал сохранять нейтральную позицию в конфликте, на практике он проявляет уважение к России… Саль после встречи с Путиным полетел обратно в Африку, не заглянув к Зеленскому, который, кстати, уже месяцы просит возможности выступить перед Африканским союзом».



Такое же нежелание объединяться с Западом против России демонстрируют страны Азии и Латинской Америки, добавляет NYT. Они фактически принимают «искажённый нарратив Путина», согласно которому причина зернового кризиса — не сама СВО, а наложенные на Россию санкции Запада (а на самом деле СВО, а санкции это другое). Расстройство западной коалиции понятно: Россия сейчас пожинает плоды не только советско-африканской, советско-азиатской и советско-латиноамериканской дружб, но и практики взаимоотношений с этими частями света бывших колониальных метрополий, в которую «уважение» органически не вписывается.

3. К вопросу о том, почему такие, казалось бы, исторически и культурно близкие к нам страны, как Болгария и Черногория, где значительная часть населения поддерживает Россию, проводят теперь столь ярую антироссийскую политику.

Болгария – парламентская республика, фактическим главой страны является премьер-министр Кирил Петков, бывший гражданин Канады. Свою политическую карьеру, как и полагается прозападному политику, он построил на лозунгах борьбы с коррупцией в Болгарии, а профинансировал с помощью доходов от своей фирмы, продающей «веганские биодобавки» на рынке США.

От канадского гражданства Петков отказался лишь в прошлом году, уже после того, как получил должность в правительстве страны. Это вызвало скандал, поскольку двойное гражданство в конституции Болгарии не предусмотрено (ссылка).

Нынешний премьер Черногории, этнический албанец Дритан Абазович, и вовсе имеет идеальную с точки зрения США и НАТО биографию:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Абазович,_Дритан

Абазович долгое время сотрудничал с неправительственными организациями, выступающими за защиту прав человека, евроатлантическую интеграцию и гражданский активизм. Он занимался проектами, связанными с продвижением мультикультурализма в постконфликтных районах бывшей Югославии. Участвовал в международных программах, конференциях и семинарах. С 2005 по 2007 год он был ассистентом на факультете политических наук Сараевского университета. В 2009 году он окончил курс изучения проблем мира и разрешения конфликтов в Университете Осло. В этом же университете он закончил семинар по повышению квалификации (Professional Development).

В 2011 году он проживал в Соединенных Штатах, участвуя в программе Государственного департамента в Вашингтоне, округ Колумбия. С 2010 по 2012 год он был исполнительным директором местной телерадиокомпании Teuta (Улцинь, Черногория). С 2010 по 2012 год он был исполнительным директором НПО «Магнат» в Улцине. В 2010 году он опубликовал свою первую книгу «Космополитическая культура и глобальная справедливость».

Что ж, на Западе не зря вкладывали немалые средства во взращивание идеологически верных элит в странах Восточной Европы. Теперь эти элиты принимают нужные Западу, разрушительные для своих стран и вредные для России решения.

В Латинской Америке и Африке ситуация другая. В большинстве латиноамериканских стран население уже успело прочувствовать на собственной шкуре результаты правления поддерживаемых США политиков. А на африканское направление в Госдепе, возможно, просто не хватает ресурсов, так как Соединённые Штаты уже недостаточно сильны, чтобы вредить всей планете сразу.

Кроме того, можно представить себе, что чувствуют африканцы и латиноамериканцы, когда видят в новостях снятые в США репортажи про расизм, BLM, угнетение негров и латиноамериканских мигрантов. Всё это явно не способствует тёплым чувствам к США.