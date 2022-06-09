Скандалы: Миллиарды «Росатома» уходят в Казахстан

Структура «Ростеха» откладывает добычу бериллия в Свердловской области

Проект развития добычи и производства металлического бериллия в Свердловской области откладывается на неопределенный срок. Структура «Ростеха», контролирующая «Мариинский прииск», к третьему кварталу планирует только предоставить технико-экономическое обоснование, хотя ранее к этому периоду рассчитывали вести уже активные строительные работы. Остается открытым и вопрос финансирования, которое до этого оценивалось в 10 миллиардов рублей. Сейчас, как отмечают специалисты, затраты на организацию производства металлического бериллия могут быть существенно скорректированы.

При этом сам «Мариинский прииск», который уже несколько лет пытается выбраться из убытков, наращивая параллельно долги, реализовать проект без финподдержки, по мнению экспертов, не сможет. К прочему, со слов аналитиков, для развития бизнеса необходима стратегия продвижения отечественных изделий с содержанием бериллия на российском рынке, в том числе с введением таможенных пошлин на иностранные аналоги. Пока же российские предприятия, включая ГК «Росатом», вынуждены закупать бериллиевую продукцию за рубежом, а 80% рынка остается под контролем американских производителей.

ФГУП «ПО «Маяк» (входит в ГК «Росатом») признало неконкурентной закупку бериллиевых колец, прутков и труб на 2,5 млрд рублей. Как следует из документов торгов, российское АО «Композит» в ответ на запрос предприятия сообщило о невозможности изготовления данных изделий. В связи с отсутствием на территории РФ иных производителей было принято решение о закупке у поставщика из ближнего зарубежья – АО «Ульбинский металлургический завод» (Казахстан, входит в состав национальной атомной компании «Казатомпром»). Закупка была проведена по заявленной им цене в 26,39 млн долларов США.

Поставить бериллиевые изделия планировалось в Саратовскую область, где находится филиал ПО «Маяк» ФГУП «Базальт», изготавливающее широкую номенклатуру приборов, в том числе для оптики и атомной энергетики.

Отметим, вопрос организации добычи бериллия и производства его сплавов в России ранее неоднократно поднимался госкорпорацией «Ростех». Металл востребован в энергетике, машиностроении, атомной, авиакосмической и других отраслях. Развивать добычу бериллов, в частности, планировалось силами АО «Мариинский прииск» (находится под управлением «РТ-Капитал» ГК «Ростех») на месторождении в поселке Малышева Свердловской области. В 2019 году компания оценивала инвестиции в возобновление добычи бериллов и производство металлического бериллия в 10 млрд рублей (вложения в уставный капитал прииска и выход на безубыточность оценивались еще в 12 млрд). При условии привлечения финансирования запуск обогатительной фабрики и производства предполагался в 2025 году. Однако проект был перенесен. Строительство объектов, которое по планам 2019 года уже должно быть развернуто на площадке, так и не начато.

Как отмечают наблюдатели, несколько лет представители «РТ-Капитал» и «Мариинского прииска» были заняты объединением имущественного комплекса предприятия, разделенного между рядом юрлиц. Так, например, в 2021 году структура добилась обращения взыскания на имущество ООО «Мариинская холдинговая компания», составляющее примерно половину производственного комплекса Малышевского месторождения.

Пока шли разбирательства, «РТ-Капитал» сообщал о планах развития добычи, а в научном сообществе просчитывались и иные варианты.

«На месторождении АО «Мариинский прииск» возможно организовать добычу бериллиевых руд, несмотря на низкое содержание оксида бериллия (0,1%) по сравнению с Ермаковским месторождением в Бурятии (1,2%). Бериллиевый бизнес возможен только на полном цикле: от добычи руды до гражданских изделий, а это – электротехнические разъемы, контактные механизмы, безыскровой инструмент, рессоры и пружины. Уральские предприятия позволяют реализовать такую цепочку. Для безубыточного производства добыча должна быть на уровне 30 тонн в пересчете на металлический бериллий или 100 тонн – на концентрат бериллия (для его получения годовая добыча руды на Малышевском месторождении должна составлять 100 тысяч тонн)», – делится мнением заведующий кафедрой химии и технологии редких элементов МИРЭА – Российский технологический университет Александр Дьяченко.

В планах «Мариинского прииска» ранее стояла задача добычи 200 тыс. тонн бериллиевых и 200 тыс. тонн изумрудно-бериллиевых руд к 2030 году. Запасы месторождения на 2016 год оценивались в 11,4 млн тонн по категориям С1 и С2 (в пересчете на оксид бериллия – 15,7 тыс. тонн). Поставлять продукцию планировалось как в Россию, так и за рубеж, в том числе страны Европы и Китай. Отметим, общемировая потребность в металлическом бериллии оценивается в 400 тонн, ежегодно реализуется более 300 тонн. Стоимость килограмма металлического бериллия составляет порядка 500 долларов, гидроксида бериллия – 320 долларов.

«Годовое потребление бериллия в России с учетом поступающей готовой продукции с его применением – порядка 30 тонн. При этом на ОПК приходится от 1 до 3 тонн. Основная проблема – при создании бериллиевого производства организовать сбыт этой продукции внутри страны, а это возможно только при организации отечественного производства бериллийсодержащих электротехнических и рессорных изделий гражданского назначения. Первичное производство бериллия возможно организовать на одном из предприятий ГК «Росатом», конечная продукция в компетенции производств ГК «Ростех» в уральском регионе», – добавляет Александр Дьяченко.

В 2020 году представители «Мариинского прииска» заявляли о ведении геолого-экономической оценки и планах завершить переоценку запасов в первом квартале 2021 года. Вместе с тем новых данных не представлено до сих пор. В «РТ-Капитал» лишь замечают, что подготовлено технико-экономическое обоснование проекта и направлено на согласование в Роснедра. Получить положительное заключение планируется в третьем квартале. «Правда УрФО» направила запрос в пресс-службу «РТ-Капитал» с просьбой предоставить комментарий о сроках реализации проекта, но в течение двух дней ответ на него не поступил.

Источники издания, близкие к компании, отмечают, что на сдвиг сроков, в частности, оказали влияние ограничения, введенные в период пандемии коронавируса. Теперь, по их словам, сам проект, судя по всему, переносится на несколько лет и, вероятно, может быть реализован лишь к 2030 году. Ранее начать добычу бериллиевых руд планировалось с 2025 года, а к 2030 году выйти на плановую мощность.

Пока же прииск, где в настоящее время ведется добыча изумрудов, демонстрирует отрицательные финансовые результаты. Несмотря на рост выручки в 2021 году с 145 до 513 млн рублей, на предприятии образован чистый убыток в 504 млн. Себестоимость продаж (620 млн) превышает выручку, а значительная часть средств, к тому же (716 млн против 363 в 2020 году), направляется по статье «прочие расходы».

Кроме того, за минувший год предприятие нарастило долгосрочные займы с 650 до 737 млн рублей, а краткосрочные – с 36 до 66 млн, кредиторскую задолженность – с 176 до 323 млн рублей. Добавим, что актив ранее многократно сталкивался с исками о взыскании средств, в том числе со стороны энергетиков. Из-за долгов шахты на короткий период даже были обесточены, после чего предприятие в спешном порядке внесло плату.

Оригинал материала: “ПравдаУРФО”