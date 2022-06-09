 

Опубликованы рендеры смартфона Samsung Galaxy S23 Ultra

09.06.2022, 20:55, Разное
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В Сети опубликовали рендеры нового флагманского смартфона под названием Samsung Galaxy S23 Ultra.

Инсайдерами также раскрыты некоторые подробности о производительности будущего смартфона. В частности, источники уверены, что «сердцем» нового девайса выступает топовый восьмиядерный процессор Snapdragon 8 Gen2, однако размер оперативной и встроенной памяти не уточнили. Основная камера получила главный датчик 200 мегапикселей.

 Флагманский смартфон поддерживает работу с фирменным стилусом S-Pen и имеет быструю зарядку на 45 Вт. Также теперь видоизменили блок основной камеры, которая напоминает американские аналоги. Остальные технические характеристики и особенности флагманского смартфона Samsung Galaxy S23 Ultra пока не сообщили.



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