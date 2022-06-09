Мнение: Борьба против пацифизма в разгаре с 2017 года

Оказывается, сегодня европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес решение по жалобе Свидетелей Иеговы – на то, что эту религиозную секту запретили в России. Причем запретили-то их уже давно, аж в 2017 году! Просто вот такие сроки рассмотрения жалоб в ЕСПЧ.

А было так: «Верховный суд России признал международную религиозную организацию «Свидетели Иеговы» (организация запрещена в России) экстремистской и ликвидировал ее. Также постановлением деятельность «Свидетелей» была запрещена на всей территории России. В своем решении от 20 апреля 2017 года суд предписал немедленно ликвидировать все 395 местных отделений «Свидетелей» в регионах страны».

С самого начала, понятно, все это выглядело как полный бред. Я еще тогда писал об этом как о полном беспределе и гадал, с чем вообще может быть связана такая дикая расправа. Была идея, что таким образом РПЦ уничтожает своих конкурентов – руками «силовиков» – но все-таки вряд ли. Все-таки РПЦ – слишком мелкая сошка в нашей «мафия-стейт», маловероятно, чтоб попы могли заставить гебистов так напрягаться. Чего ради? Да и самой РПЦ – с чего б так волноваться из-за каких-то «Свидетелей»? Сект – сотни! Одни хаббардианцы (под покровительством самого Кириенко) чего стоят. В самом центре Москвы сидят!

Собственно, только сейчас, после 24 февраля, стало ясно, почему российское гб-государство обрушилось на безобидных «Свидетелей» всей своей мощью. Естественно, на любые особенности отправления культа полковникам по большому счету накласть, не хотят переливать кровь – пусть не переливают, но! За одним исключением, которое и решило дело: у «Свидетелей Иеговы» прописан полный отказ от военной службы для всех своих адептов – а росгосударство, как мы теперь понимаем, было изначально полностью заточено на войну, а в 2017 году уже к ней вовсю готовилось. И только поэтому «Свидетели» попали под каток. Делайте что угодно, хоть сатане поклоняйтесь, но пропаганда пацифизма – ни-ни! За это – расстрел на месте!

Да, сейчас-то мы все это видим невооруженным глазом.

И вот ЕСПЧ – «улита едет, когда-то будет» – рассмотрел наконец дело. И, конечно же, решил его полностью в пользу «Свидетелей», да никак иначе и не могло быть. Если бы у нас в стране был действительно независимый суд, он бы рассмотрел и решил всё сам: раз уж в Конституции прописано (и даже до сих пор, после «поправки»), что в стране есть свобода вероисповедания – всё, этого достаточно, запрещать религиозную организацию по каким-то бредовым основаниям было нельзя. В телеграм-канале все подробно прописано:

«Европейский Суд ожидаемо встал на сторону верующих — но тут важнее, с какими аргументами. К сожалению, в газете не так много места, но я постарался максимально подробно пересказать самые важные моменты этого решения:

«…предпочтение собственной религии, восприятие ее как уникальной и единственно истинной является краеугольным камнем почти любой религиозной системы…»

«…Религиозные люди могут быть искренне оскорблены заявлениями о превосходстве чужой религии над их собственной. Хотя такие настроения понятны, сами по себе они не могут ограничивать свободу выражения мнений, не говоря уже о том, чтобы препятствовать осуществлению свободы вероисповедания другими».

Про отказ от переливания крови: «Свобода принимать или отказываться от конкретного лечения или выбирать альтернативную форму лечения имеет жизненно важное значение для принципов самоопределения и личной автономии. Для того чтобы эта свобода имела смысл, пациенты должны иметь право делать выбор, соответствующий их собственным взглядам и ценностям, независимо от того, насколько иррациональным, неразумным или неосторожным такой выбор может показаться другим».

Ну и вообще, это решение ЕСПЧ – на самом деле, приговор всему «антиэкстремистскому» российскому законодательству. И заодно нашей «судебной» системе:

«…определения экстремизма и экстремистской деятельности, сформулированные и применяемые на практике российскими властями, не соответствуют требованиям законности», поскольку они позволяют отнести к категории экстремистских «любое поведение, даже если оно лишено ненависти или вражды».

«…российские суды просто одобрили выводы, составленные экспертами, отобранными прокуратурой и полицией, и не предприняли никаких попыток провести свой собственный правовой анализ».

Очень хочется дожить до того момента, когда российские суды будут так же тщательно и вдумчиво подходить в разбирательству. А не просто «одобрять выводы» (тг-канал «Черных и его коростели»).

Остается только присоединиться к авторам телеграм-канала в их пожеланиях.

Что будет дальше? Очевидно, что ничего – «Свидетелей» не восстановят, ничего им не вернут, сделают морду кирпичом.

Лично мне не нравятся никакие религиозные организации, включая РПЦ. Я, как известно, атеист. Но я при этом понимаю, что у людей есть право исповедовать любую религию или не исповедовать никакой – тут я полностью согласен с Конституцией РФ. Пусть бы были эти иеговисты, и вообще пусть цветут сто цветов – в любом случае лучше пусть молятся, чем воюют.