В ДНР в очередной раз заявили о скором окружении Лисичанска

Вопрос окружения Лисичанска силами республики решится в ближайшее время, продвижение военных ДНР идут уверенно, сообщил первый заместитель главы Мининформации Донецкой Народной Республики (ДНР) Даниил Безсонов в эфире телеканала «Соловьев Live».

«Вопрос с окружением Лисичанска, я думаю, вопрос ближайшего времени. Хотя в войне прогнозы – дело неблагодарное. Но у нас там серьезные силы и ребята», – цитирует ТАСС Безсонова.

По его словам, вопрос окружения Северодонецка силами ДНР решен, однако Вооруженные силы Украины еще остаются в промышленной зоне. «Как только там с этими населенными пунктами, с этой территорией вопрос будет решен, то, я думаю, уже по остальным территориям повеселее пойдет, тот же Краматорск, тот же Артемовск», – добавил он.

Безсонов подчеркнул, что военные силы ДНР всегда учитывают фактор гражданского населения, поэтому продвижения идут «уверенно, но медленно». По его словам, у военных ДНР достаточно мощи, чтобы любой город сравнять за считанные часы, но необходимо сохранить жизнь мирных, поэтому действия идут методично.

Ранее замглавы Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что украинские военные пытаются не допустить создание котла по линии населенных пунктов Артемовск – Лисичанск – Северодонецк.

До этого посол ЛНР в РФ Родион Мирошник заявил, что подразделения Народной милиции Луганской народной республики ведут бои на окраинах Лисичанска, войска Донецкой народной республики находятся вблизи Славянска.

Газета ВЗГЛЯД писала, как российские войска прорвали оборону ВСУ у Славянска.

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