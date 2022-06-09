 

Приднестровье попросило оснастить российских военных миротворцев беспилотниками

09.06.2022, 20:15, Новости дня
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В Приднестровье считают необходимым получение беспилотных летательных аппаратов миротворцами, которые несут службу в зоне безопасности на Днестре.

С таким предложением выступила в четверг делегация непризнанной республики в Объединенной контрольной комиссии по управлению миротворческой операцией.

В заявлении приднестровской делегации говорится, что необходимо обсудить проблему полетной деятельности БПЛА над территориями, находящимися под контролем миротворческой операции.

«В вопросе о необходимости обеспечения подразделений СМС (совместных миротворческих сил) системой выявления, подавления и мониторинга БПЛА в районе объектов СМС», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение делегации.

По словам главы делегации Олега Белякова, необходимость в использовании беспилотников и другой техники выросла после произошедших за последний месяц в регионе терактов, часть из которых были направлены против миротворцев.

Ранее сообщалось, что в районе дислокации миротворческого контингента Приднестровья произошла диверсия, сообщил приднестровский следственный комитет.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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