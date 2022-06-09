 

В Сочи приземлился самолет с загоревшимся шасси

09.06.2022, 20:15, Новости дня
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Свыше 190 человек эвакуированы из самолета, который при посадке загорелся в аэропорту Сочи, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

«Во время посадки у пассажирского самолета авиакомпании Nordwind, следовавшего из Казани, произошло частичное возгорание левого шасси. Благодаря слаженной работе всех служб аэропорта, возгорание было оперативно потушено, пострадавших нет. <…> Аэропорт прием и выпуск самолетов ведет в штатном режиме с использованием второй полосы», — приводит ТАСС сообщение аэропорта.

Сообщалось, что всего на борту самолета находился 191 человек. Все эвакуированы, пострадавших нет.

Ранее пассажирский самолет компании Utair ударился хвостом при посадке.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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