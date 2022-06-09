Не менять ребенку подгузник в салоне самолета: советы для комфортного путешествия с детьми

Есть некоторые вещи, которые люди не должны делать на борту самолета или в гостинице, находясь в отпуске, но при этом все равно делают. Вот несколько негласных правил этикета и советы, о которых обязательно нужно помнить.

Место хранения сумки

Когда дело доходит до хранения вещей на верхней полке в самолете, то нужно располагать их максимально близко к своему посадочному месту.

Не стоит занимать чужое место, складывая свои вещи в первом попавшемся отсеке.

Нужно проявить вежливость и позволить другим пассажирам использовать отведенное им место выше.

Если видите, что у кого-то не получается достать сумку с верхней полки, то стоит предложить свою помощь. Это не только ускорит процесс посадки и высадки, но и будет вежливым поступком.

Продукты

Нет ничего хуже, чем сидеть в самолете с кем-то, кто достает контейнер с резко пахнущей едой.

Несмотря на то что у некоторых людей есть определенные диетические ограничения, и они просто не могут, чтобы не взять еду на борт, однако, нужно знать, что вы с собой берете.

Стоит избегать любых продуктов с большим количеством лука или чеснока. Также не стоит брать то, что может испачкать не только вас, но и сидящих людей. Не очень хорошо быть покрытым крошками или соусом.

В самолете с детьми

Когда дело доходит до путешествия с младенцами или малышами, то приходится менять подгузники.

Нужно соблюдать определенные правила этикета. Нельзя менять подгузник прямо в кресле. Стоит делать это в туалете.

Родители не должны позволять детям бегать по проходам. Кроме того, нужно попросить ребенка, чтобы он не слишком сильно шумел.

Также важно следить за тем, чтобы ребенок не пинал ногами кресло, которое находится перед ним. Такое поведение нужно немедленно прекратить.

Мусор

Несмотря на то что пассажирам иногда приходится класть свой мусор в карман спинки сидения, однако не нужно оставлять его там после того, как сойдете с борта.

Нужно обязательно выбросить свой мусор тогда, когда подойдут стюардессы.

Они ходят по салону самолета несколько раз. Также важно убирать за собой в туалете каждый раз когда им пользуетесь.

Обувь

Несмотря на то что может возникнуть соблазн снять обувь и устроиться поудобнее во время длительного перелета, однако делать этого нельзя.

Никогда нельзя оставаться полностью босиком. Из соображений гигиены и безопасности стоит взять с собой тапочки или хотя бы пару носков. Не стоит ходить по самолету босиком.

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Помнить о своих соседях

В самолетах люди находятся в непосредственной близости друг от друга, именно поэтому важно уважать личное пространство каждого.

Не стоит ставить колени или ступни на спинку сидения, расположенного впереди. Не разговаривать слишком громко с рядом сидящим человеком.

Прямо перед взлетом или посадкой нельзя говорить громко по мобильному телефону. В самолете нужно смотреть фильмы или слушать музыку в наушниках.

Что касается подлокотников, то среднее сиденье имеет приоритет.

Человек, который платит за место у окна, имеет возможность смотреть в окно. Тот, у кого место у прохода, имеет возможность быстро входить и выходить. Единственное, что есть у того, кто сидит посредине, – это подлокотник.

Высадка

Когда пришло время выходить из самолета, то нужно соблюдать определенные правила этикета.

Вместо того чтобы выбегать из салона, нужно пропустить всех тех, кто стоит впереди. Нужно обязательно дождаться своей очереди.

Отель

После того как вышли из самолета, пришло время заселиться в отель. Здесь также есть несколько правил, о которых важно помнить.

Имеет значение состояние комнаты, в котором вы покидаете ее каждый день. Несмотря на то что не нужно собственноручно заправлять свою кровать, не стоит добавлять горничным работы, с которой они не смогут справиться.

Нужно выбрасывать мусор в корзину, а не оставлять его брошенным на столе или полу.

Не стоит оставлять в номере еду. Если заказываете обслуживание номеров, то нужно выставить поднос за дверь, когда закончите есть.

Грязные полотенца можно бросить на пол, чтобы показать, что хотите их заменить.

Во время пребывания в отеле нужно помнить о том, что есть соседи. Именно поэтому не стоит громко хлопать дверью, бегать по коридору, громко разговаривать.

Что же касается чаевых, то обслуживающий персонал заслуживает небольшой денежной благодарности.

Не стоит оставлять номер в ужасном состоянии, когда выезжаете из отеля.