 

Станция “Парк Победы” работает штатно, угрозы пассажирам нет – Дептранс

09.06.2022, 19:52, Разное
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В четверг, 9 июня, в телеграм-каналах появились сообщения о том, что в Москве территория возле станции метро “Парк Победы” оцеплена из-за обнаруженного подозрительного предмета. Якобы там могло находиться взрывное устройство, и на месте вели работу саперы.

Как сообщили в Департаменте транспорта Москвы, станции “Парк Победы” Арбатско-Покровской и Солнцевской линий метро работают в штатном режиме. Угрозы пассажирам нет, отметили в пресс-службе.



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