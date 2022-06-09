 

Павильоны “Здоровая Москва” будут работать по обычному графику с 11 по 13 июня

09.06.2022, 19:52, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В прошлом месяце в 46 московских парках, скверах и зонах отдыха вновь открылись павильоны “Здоровая Москва”, в которых горожане могут проверить свое здоровье бесплатно и без предварительной записи. У москвичей, переболевших ковидом, есть возможность пройти дополнительные обследования в таких местах. Здесь же ежедневно проходят диспансеризацию тысячи людей.

В ближайшие, праздничные выходные, с 11 по 13 июня, график работы павильонов не изменится. Прием будет осуществляться с 8:00 до 20:00. Это очень удобно для тех, кто в будние дни не успевает проверить свое здоровье. Визит не занимает много времени, поскольку в павильонах все продумано.

Врачи принимают совершеннолетних граждан, у которых при себе есть полис обязательного медицинского страхования и документ, удостоверяющий личность (паспорт, водительское удостоверение или социальная карта москвича).

В расширенную программу включено порядка 10 исследований. В павильонах могут выявить заболевания сердечно-сосудистой, дыхательной и других систем. Если у будут обнаружены проблемы со здоровьем, пациента направят в профильные медорганизации.

Кстати, в городе заработал лекторий “Здоровой Москвы” — цикл из 10 открытых встреч-дискуссий с участием врачей, диетологов, ученых, психологов. Известные телеведущие и актеры обсуждают с экспертами тревогу и стресс, заботу о детях, здоровье после 40 лет и вредные привычки.

Например, 11 июня в 16:00 в летнем кинотеатре парка “Фили” состоится вторая такая встреча. Главный внештатный специалист психиатр-нарколог столичного департамента здравоохранения Евгений Брюн и главный специалист департамента по дерматовенерологии и косметологии Николай Потекаев расскажут о влиянии вредных привычек на организм, а известный стендап-комик и телеведущий Андрей Бебуришвили – о своем опыте. Пройти регистрацию можно на сайте mosgorzdrav.ru.

А еще с 1 июля в рамках проекта “Здоровая Москва” проводится бесплатный марафон здорового образа жизни “100 дней здоровья”. Врачи и эксперты дают рекомендации в области ЗОЖ по темам здорового питания, ежедневной физической активности и психологического здоровья.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.06.21 / Бразильский дом с деревенскими и художественными деталями: кое-что можно позаимствовать и россиянам

31.05.21 / Skoda Enyaq iV Coupe обнажили перед дебютом

29.11.21 / Бузова и секс – Личное мнение

23.06.21 / Мульчируем огород горячей травой: как сделать ферментированную массу

10.09.20 / Призрак покойного мужа пришел проведать больную жену и попал на видео

20.01.21 / Главное из расследования ФБК о «дворце Путина»

31.10.21 / Витамин С и мощный антиоксидант: базовый рецепт маски для лица из каркаде

07.11.21 / На базе ВВС США находятся НЛО и тела инопланетян

11.10.21 / Скандалы: Зодиака нашли

11.10.21 / В Аргентине НЛО сжег холм, «высосал» из насекомых внутренности и забрал хлорофилл из дерева

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика