Предложен новый метод лечения диабета 1-го типа

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09.06.2022, 19:30, Разное
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Эксперты из Школы медицины Университета штата Калифорния создали новый метод лечения диабета первого типа. Он заключается в пересадке клеток поджелудочной железы.

Диабет первого типа характеризуется тем, что вызывает атаки иммунной системы на организм. В результате нового исследования эксперты решили сосредоточиться на апоптозе. Это процесс, который мешает иммунитету атаковать пересаженные панкреатические клетки и вызывать отторжение тканей.

Методика основана на том, что к поверхности панкреатических островков клеток присоединяют молекулу FasL. Это помогает уничтожать структуры иммунной системы, которые вызывают диабет. Плюс нового способа в том, что он не требует длительного приема иммуносупрессивных препаратов.



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