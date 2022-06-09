 

В японских храмах появились ритуальные соломенные куклы с лицом Путина и записками с молитвой «об уничтожении зла»

09.06.2022, 19:22, Разное
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В Японии в городе Мацудо стали находить ритуальных кукол, прибитых к деревьям в местных храмах.

Фигурки делают из соломы и обвязывают красной нитью, а к головам прикрепляют фотографии российского президента Владимира Путина, пишет ежедневная национальная газета Японии Mainichi.

По данным полиции, с середины мая постоянно поступают сообщения об обнаружении таких кукол, их нашли уже в 10 храмах. Как рассказали местные священники, подобные куклы обычно используют для того, чтобы наложить проклятие, — это японская версия кукол вуду. В фигурках также обнаружили записки с именем президента России, датой его рождения и молитвой «об уничтожении зла». Поскольку формы кукол похожи, вполне возможно, что за разными случаями стоит один и тот же человек.

Священники и местные жители не оценили подобную форму выражения критики в адрес президента России в связи с продолжающимся вторжением в Украину. Один их служителей храма заявил, что понимает чувства авторов кукол, но надеется, что подобного больше не повторится, — его беспокоит, что кукол вбивают в старые священные деревья. Местные жители отмечают, что «святыни — это не место, где можно проклинать людей».

Согласно опросам японских граждан, 88 процентов жителей страны осуждают так называемую специальную военную операцию, развязанную Россией в Украине.



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