 

Путин: РФ рассчитывает на молодых бизнесменов, которые останутся в суверенной России

09.06.2022, 18:50, Новости дня
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Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с молодыми предпринимателями на ВДНХ заявил, что Россия рассчитывает на молодых бизнесменов, которые остаются в стране.

«Не я хотел бы на вас рассчитывать. На таких молодых, энергичных, нацеленных на успех людей рассчитывает Россия. В сегодняшних условиях, когда кто-то куда-то спрыгнул, ушел, предпочел прекратить здесь деятельность, они пожалеют об этом. Это не угроза. Они пожалеют не потому, что мы кому-то угрожаем, а потому что Россия – страна с огромными возможностями. И многие жалеют, что приходится уходить. Но это все проявления внутреннего состояния стран, которые не могут принимать суверенных решений. А мы суверенная страна, мы должны быть устремлены в будущее», – сказал он, трансляцию встречи вел телеканал «Россия 24».

Ранее Путин в ходе встречи с молодыми бизнесменами на ВДНХ перечислил несколько лидерских качеств, которые должны помочь в работе. К ним он причислил умение работать в команде. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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