 

В аварии с автобусом в Сочи пострадали 15 человек

09.06.2022, 18:50, Новости дня
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В Сочи произошла авария с экскурсионным автобусом, пострадали минимум 15 человек, сообщили в прокуратуре Краснодарского края.

«Всего пострадавших 15-20 человек, точные данные устанавливаются. Госпитализированы четыре человека с переломами», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Отмечается, что на момент аварии в автобусе находились шесть детей, они не пострадали.

В начале июня в Темрюкском районе Краснодарского края в аварию попал микроавтобус, в результате ДТП погибли минимум три человека. По данным СК России, в момент происшествия в салоне находились не менее 17 пассажиров. Два человека, которые пострадали в ДТП, находятся в тяжелом состоянии, здоровью еще троих нанесен вред средней степени тяжести.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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