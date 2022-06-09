В аварии с автобусом в Сочи пострадали 15 человек

В Сочи произошла авария с экскурсионным автобусом, пострадали минимум 15 человек, сообщили в прокуратуре Краснодарского края.

«Всего пострадавших 15-20 человек, точные данные устанавливаются. Госпитализированы четыре человека с переломами», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Отмечается, что на момент аварии в автобусе находились шесть детей, они не пострадали.

В начале июня в Темрюкском районе Краснодарского края в аварию попал микроавтобус, в результате ДТП погибли минимум три человека. По данным СК России, в момент происшествия в салоне находились не менее 17 пассажиров. Два человека, которые пострадали в ДТП, находятся в тяжелом состоянии, здоровью еще троих нанесен вред средней степени тяжести.

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