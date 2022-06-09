Таксиста-отправителя из Москвы отправили в колонию на 10 лет

Измайловский районный суд приговорил к 10 годам колонии строгого режима таксистам из Москвы, который травил пассажиров нейролептиком с алкоголем и похищал их вещи, информирует прокуратура столицы.

«Измайловский районный суд Москвы вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 39-летнего Рахмана Сулейманова», – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Сулейманова признали виновным в разбое и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, в результате которого погиб человек.

Как было установлено в суде, с июня 2018 по август 2020 года Сулейманов работал таксистом и старался выбирать только пьяных пассажиров. В ходе поездки он угощал их спиртным с нейролептиком (клозапином). Когда пассажиры теряли сознание, он похищал деньги, мобильные телефоны и другие ценности, после чего оставлял людей в безлюдных местах. Одна из жертв скончалась от отравления.

«Суд приговорил Сулейманова к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Также удовлетворены гражданские иски потерпевших на общую сумму свыше 1,3 миллиона рублей», – уточняется в релизе. Приговор в силу пока не вступил.

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