Вырез не стоит недооценивать: актуальные на лето топы, блузки и рубашки, которые помогут скорректировать фигуру
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Женщины часто не берут в расчет вырез горловины при покупке одежды или полагаются исключительно на моду. Но не стоит недооценивать размер и форму декольте. Правильно выбранный вырез топа, рубашки или блузы поможет визуально изменить пропорции фигуры и предстать в наиболее выгодном свете.
Вытянуть и сузить
Глубокие узкие декольте вытягивают фигуру за счет создания невидимой вертикальной линии. Таким образом, V-образный вырез лучше всего подходит для оптического сужения и удлинения шеи и верхней части тела в целом. Вырезы на туниках, воротники с узкими лацканами, слегка расстегнутые блузки и рубашки подчеркивают вертикальную линию верхней части тела и сразу создают эффект стройности. Широкие плечи будут казаться более женственными, а женщины с пышной грудью смогут отвлечь от нее взгляд.
Показать плечо
Женщины с широкими бедрами и узкой верхней частью тела (тип фигуры А) могут сбалансировать свои пропорции с помощью правильного выреза. Для них подходят высокие и широкие вырезы (например, «лодочка» или «Кармен»), которые проходят близко к шее и максимально прилегают к плечам, тем самым подчеркивая их линию. Такое декольте не подходит женщинам с большой грудью, так как делает ее еще полнее.
Если нужно отвлечь взгляд от центра или скорректировать фигуры А или Н, то лучший выбор – топ с открытыми плечами.
Большой вырез
Если декольте широкое и глубокое, оно сразу притягивает взгляд к лицу и разделяет область груди. Это могут быть вырезы сердечком, в виде трапеции, широкие V-образные, ромбовидные или широкие круглые вырезы. Одновременный акцент на вертикальной и горизонтальной линии особенно подходит женщинам с пышным телом. Такие декольте идеально подходят женщинам с довольно узким верхом и чуть более широким низом, так как оптимально уравновешивают пропорции. Женщины со слабо выраженными изгибами (тип фигуры H) могут визуально уменьшить талию и расширить плечи с помощью широкого и глубокого V-образного выреза.
Удобная кофточка с небольшим V-образным вырезом отлично подойдет для полных фигур. Она прекрасно скрывает проблемные зоны посередине тела.
Круглый вырез под горло
Круглый вырез считается классическим. Миниатюрным девушкам с небольшим бюстом и узким лицом идеально подходит этот вариант.
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Но такой вырез еще больше подчеркнет полную грудь, слишком короткую шею, маленький живот и полное лицо.
Свободный выбор
Стройные девушки с довольно маленьким размером груди могут носить любой тип декольте. Им подойдет глубокий V-образный и широкий вырезом «лодочка» или «Кармен». На стройных фигурах великолепно смотрятся и горизонтальные, и вертикальные вырезы.
Важно учитывать форму лица
При выборе декольте важно учитывать форму лица. Гармоничная картина создается только в том случае, если что-то яркое оптически уравновешено. Если лицо угловатое, следует выбирать круглые вырезы, в то время как квадратные вырезы более подходят для круглого лица. Женщинам с овальной формой лица подойдут и квадратные, и круглые вырезы.
Что с воротником
При выборе формы выреза естественным образом возникает вопрос об оптимальном воротнике. Здесь также важно учитывать несколько моментов.
Облегающая водолазка укорачивает очень длинную шею и идеально подходит для очень миниатюрных женщин, а также дам с маленькой грудью. Очень короткая шея в водолазке выглядит толще, а вся верхняя часть туловища кажется более объемной. Поэтому женщинам с большим бюстом лучше избегать водолазок с узким воротником и выбирать более свободные модели.
Девушкам с широкими плечами не следует носить одежду с воротником и застежкой до самого верха, иначе плечи будут казаться еще шире. Поэтому блузку на пуговицах следует немного расстегнуть.
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