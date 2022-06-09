«Харчиков – это я»: Дмитрий Медведев признался, что уже много лет пишет патриотическую музыку

В ночь на 9 июня заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев опубликовал в своём Telegram-канале сенсационное признание – уже более 20 лет он пишет стихи и исполняет авторские песни под псевдонимом Александр Харчиков.

– Друзья, признаюсь вам, что бардовская песня мне не чужда. Я сам с конца 90-х пишу патриотическую музыку под именем А. Харчиков. Да, порой мои композиции получаются несколько жёсткими, но все они написаны с душой. Многие из них особенно актуальны и сегодня, особенно «Я их ненавижу», переслушайте её сейчас, – написал Медведев.

Вместе с этим постом на канале экс-президента был опубликован 20-секундный видеоролик, в котором он под гитару исполняет куплет из своей песни:

Я ненавижу диссидентов – подлых предателей России, Я ненавижу резидентов, что в депутаты проскочили! О, как я их ненавижу, я их во всём ненавижу. Я их в упор ненавижу, потому что я люблю Россию!

Публикация была удалена через час после размещения, однако несколько каналов успели сделать репосты и скриншоты. Сам Медведев от комментариев отказался, но, согласно непубличной информации, ролик его попросили удалить представители МИД – в некоторых песнях Харчикова присутствуют антисемитские высказывания, которые могут осложнить отношения между Россией и Израилем.

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