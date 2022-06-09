 

Потомки летчика Чкалова пытаются выменять прах героя на дачу?

09.06.2022, 18:28, Разное
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Дача в Серебряном Бору, находящаяся в государственной собственности, была предоставлена семье Чкаловых для проживания после смерти их предка, — согласно распоряжению Совета Народных Комиссаров СССР № 1357 от 27.12.1938 “Об увековечении памяти В. П. Чкалова”.

В советское время это была распространенная практика: Героям СССР, крупным чиновникам, артистам, деятелям культуры и их семьям давалась возможность отдыхать за счет казны. Однако в большинстве случае речь шла именно о предоставлении в пользование, а не о передаче прав собственности; причем в официальных документах четко прописывалось – кто конкретно из членов семьи может временно занимать жилое помещение.

Так, например, все дачи Серебряного бора – в том числе в которой отдыхала семья Чкаловых — находились на балансе Московского городского предприятия дачного хозяйства, которое позже было преобразовано в АООТ “Мосдачтрест”, а затем в АО “Мосдачтрест”. Аренда домов была безвозмездной: коммунальные платежи и налоги оплачивал собственник, то есть государство.

По данным интернет-газеты “Ридус”, потомки Чкалова не раз предпринимали попытки перевести дачу в свою собственность, обращаясь в суды разных инстанций. Органы правосудия, в соответствии с действующим законодательством, не удовлетворили ни один иск Чкаловых.

В 2020 году дачу, занимаемую дальними потомками Валерия Чкалова, приобрела компания АО “БОН Инвестиции”. Тогда же был установлен факт, что в Серебряном бору не проживает ни один из членов семьи, которому распоряжением Совета Народных Комиссаров разрешается пользоваться дачей. Дом занимали другие дальние родственники летчика, которые имеют жилье и прописку в разных местах Москвы: всего 13 человек, а единственная дочь летчика Ольга там не проживает. Она сама рассказывала СМИ, что ее семья живет в престижном садовом товариществе “Чистые пруды” в поселении Первомайское.

Новый владелец дачи не смог урегулировать правовые вопросы законности проживания этих людей на своей собственности и был вынужден обратиться в суд с иском о выселении.

Иск был удовлетворен, однако потомки летчика в апелляционном суде отстояли свое право на безвозмездное пользование. Затем вышестоящий кассационный суд отменил это решение: дача должна быть передана законному собственнику.

9 мая 2022 года стало известно, что дочь Чкалова – Ольга – обратилась к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с требованием решить вопрос с дачей в пользу ее семьи. В противном случае потомки Валерия Чкалова намерены забрать его прах из Кремлевской стены и перезахоронить его в другом месте. Точку в дачном вопросе Чкаловых предстоит подставить в ближайшее время Верховному суду РФ.



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