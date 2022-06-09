 

Скандалы: Экономия должна быть экономной

09.06.2022, 18:13, Разное
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На рейсах «Аэрофлота» стали экономить туалетную бумагу

Бортпроводникам этой компании предписано строго следить за расходованием туалетной бумаги, салфеток и бумажных полотенец. Любопытное распоряжение получили от начальства бортпроводники «Аэрофлота»: отныне, работая на рейсах этой компании, летящих в Турцию, они обязаны будет вести учёт туалетной бумаги, и сдавать все нереализованные рулоны после приземления, сообщает Baza.

Пока что эта мера введена в тестовом режиме с 3 по 10 июня, и включает кроме туалетной бумаги еще и салфетки, и бумажные полотенца.

Бортпроводникам предписано пополнять эти материалы только по мере их расходования, им запрещается оставлять в доступных для пассажиров местах дополнительные рулоны. Издание сообщает также, что прежде контроля за бумажными материалами на рейсах «Аэрофлота» не существовало.

Оригинал материала: “Наша Версия”



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