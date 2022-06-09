Стало известно, к чему может привести злоупотребление антибиотиками

Ученые из Соединенных Штатов Америки и Дании в результате нового исследования пришли к выводу, что регулярный или частый прием антибиотиков может привести к развитию болезни Крона, язвенного колита и других воспалений в кишечнике.

В процессе исследования эксперты проанализировали данные о здоровье 2,3 миллионов пожилых людей, которые собирали в течение 18 лет. За это время было зафиксировано более 14 тысяч случаев возникновения воспалений в кишечнике.

Более подробный анализ проблемы продемонстрировал, что между риском развития болезни Крона и язвенного колита, а также частым приемом антибиотиков, есть связь.