 

Мнение: «Остров Россия»

09.06.2022, 18:04, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Умные люди «посмотрели на то, что будет происходить в ближайшие 10–15 лет в мире с точки зрения технологий, перезагрузки мирового порядка и шанса на появление новых общественных отношений».

Оказывается, есть четыре сценария развития мира. И один из них, наиболее вероятный – «Островизация», разделение крупных техноэкономических блоков. ПО этому сценарию все страны, все крупные техноэкономические блоки захотят производить еду, лекарства и все остальное на своей территории. Все кинутся создавать свои «острова». И США, и Китай, и Индия….
Подробности здесь

Но России уже и создавать ничего не придется, мы уже и так на острове, со всех сторон окруженные врагами. Выходит, что «Остров Россия» уже готова к этому самому вероятному сценарию развития мира? Выходит, что повезло России?

Рис. отсюда

Источник: Ирек Муртазин



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.03.22 / Слил в сеть рожающую жену, провозгласил себя Богом: безумные выходки скандалиста Джигурды

12.03.22 / Мнение: О пределе возможного… Кто отыграет назад?

05.12.21 / После жесткого заявления по Украине Байден планирует провести с Путиным “долгий разговор”

17.01.22 / В московских поликлиниках значительно увеличено количество дежурных врачей

10.08.20 / Ирена Понарошку официально развелась с мужем после 10 лет брака

04.12.20 / Русскоязычные СМИ Казахстана

12.11.20 / История: Как русские хитростью выиграли решающий бой против татарского ига

20.01.21 / Князь Грузии Хуан Багратион-Мухранский впервые стал отцом

29.06.20 / Скандалы: Поддержка нуждающихся олигархов

02.02.22 / “Это не автомобиль, это консервная банка”: жителя Твери на “Москвиче” не пустили в Москву

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика