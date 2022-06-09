Мнение: «Остров Россия»

Умные люди «посмотрели на то, что будет происходить в ближайшие 10–15 лет в мире с точки зрения технологий, перезагрузки мирового порядка и шанса на появление новых общественных отношений».

Оказывается, есть четыре сценария развития мира. И один из них, наиболее вероятный – «Островизация», разделение крупных техноэкономических блоков. ПО этому сценарию все страны, все крупные техноэкономические блоки захотят производить еду, лекарства и все остальное на своей территории. Все кинутся создавать свои «острова». И США, и Китай, и Индия….

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Но России уже и создавать ничего не придется, мы уже и так на острове, со всех сторон окруженные врагами. Выходит, что «Остров Россия» уже готова к этому самому вероятному сценарию развития мира? Выходит, что повезло России?

Рис. отсюда

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